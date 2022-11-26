. Возмущенный своими коллегами Максим Виторган летает из Израиля на заработки в Россию

Актер Максим Виторган, живущий на две страны, на днях возмутился поведением своих коллег. В начале весны Максим Виторган на какое-то время уже уезжал в Израиль, но потом вернулся в Москву. Однако в последние месяцы его вновь не видели в столице. Оказалось, что бывший муж Собчак филигранно лавирует между двумя странами и при этом осуждает своих российских коллег. Недавно в своем блоге он написал гневный пост-обращение к звездам отечественного шоу-бизнеса, которые отдыхали на светской премии журнала «ОК». По его мнению, в столь непростое время быть нарядными, красивыми и так радоваться друг другу неуместно. Его бывшие приятели Филипп Янковский, Юрий Чурсин, Максим Матвеев, Владимир Яглыч или Никита Ефремов теперь для него, похоже, враги народа.«Я понимаю, почему продолжают работать или в частной жизни искать радости и удовольствия. Но здесь гламурный публичный шабаш имени самих себя», — высказался артист. Однако не забыл ли сам актер, что совсем недавно он также отдыхал, общался и веселился с уехавшими из страны коллегами: Аллой Пугачевой, Семеном Слепаковым, Михаилом Шацом* и Ильей Прусикиным в Израиле, а еще в сентябре и сам был не прочь появиться на светских премьерах в Москве. И еще одна деталь, о которой разгневанный Виторган забыл упомянуть — работа в России. В отличие от всех остальных звезд, которые продолжают работать исключительно за границей, Максим зарабатывает на прежнем месте. Наследник народного артиста РФ не захотел трудиться в европейских театрах, поэтому регулярно наведывается в Краснодарский край.Как выяснили журналисты из «СтарХита», актер прилетел туда недавно из Тель-Авива бизнес-классом «Аэрофлота» на съемки нового фильма «Игра головой» со своей экс-возлюбленной Нино Нинидзе. За каждую смену длительностью 12 часов Виторган получает 250 тысяч рублей, а съемочных дней запланировано около 20. Получается, что вскоре на его счету станет примерно на пять миллионов рублей больше. Но актер там не только работает, но и успевает хорошенько отдохнуть. «В работе Виторган вполне адекватный, без пафоса и гонора, что дадут — то и ест, не то, что некоторые — требуют тартары да ризотто с трюфелями. Успевает и потусоваться вечерами — каждый день ходит по лучшим ресторанам, на днях посетил футбольный матч, в котором играл местный «Краснодар», — рассказали инсайдеры. И если Максим до сих пор мечется, то его члены семьи давно уже определились. Дочь живет в Израиле, сын Даниил там же проходит службу в армии, а отец Эммануил Гедеонович вместе с женой остались в Москве. Они регулярно устраивают шумные творческие вечера в своем клубе.