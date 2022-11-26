Возмущенный своими коллегами Максим Виторган летает из Израиля на заработки в Россию
Сегодня, 12:10
Актер Максим Виторган, живущий на две страны, на днях возмутился поведением своих коллег. В начале весны Максим Виторган на какое-то время уже уезжал в Израиль, но потом вернулся в Москву. Однако в последние месяцы его вновь не видели в столице. Оказалось, что бывший муж Собчак филигранно лавирует между двумя странами и при этом осуждает своих российских коллег. Недавно в своем блоге он написал гневный пост-обращение к звездам отечественного шоу-бизнеса, которые отдыхали на светской премии журнала «ОК». По его мнению, в столь непростое время быть нарядными, красивыми и так радоваться друг другу неуместно. Его бывшие приятели Филипп Янковский, Юрий Чурсин, Максим Матвеев, Владимир Яглыч или Никита Ефремов теперь для него, похоже, враги народа.
«Я понимаю, почему продолжают работать или в частной жизни искать радости и удовольствия. Но здесь гламурный публичный шабаш имени самих себя», — высказался артист. Однако не забыл ли сам актер, что совсем недавно он также отдыхал, общался и веселился с уехавшими из страны коллегами: Аллой Пугачевой, Семеном Слепаковым, Михаилом Шацом* и Ильей Прусикиным в Израиле, а еще в сентябре и сам был не прочь появиться на светских премьерах в Москве. И еще одна деталь, о которой разгневанный Виторган забыл упомянуть — работа в России. В отличие от всех остальных звезд, которые продолжают работать исключительно за границей, Максим зарабатывает на прежнем месте. Наследник народного артиста РФ не захотел трудиться в европейских театрах, поэтому регулярно наведывается в Краснодарский край.
Как выяснили журналисты из «СтарХита», актер прилетел туда недавно из Тель-Авива бизнес-классом «Аэрофлота» на съемки нового фильма «Игра головой» со своей экс-возлюбленной Нино Нинидзе. За каждую смену длительностью 12 часов Виторган получает 250 тысяч рублей, а съемочных дней запланировано около 20. Получается, что вскоре на его счету станет примерно на пять миллионов рублей больше. Но актер там не только работает, но и успевает хорошенько отдохнуть. «В работе Виторган вполне адекватный, без пафоса и гонора, что дадут — то и ест, не то, что некоторые — требуют тартары да ризотто с трюфелями. Успевает и потусоваться вечерами — каждый день ходит по лучшим ресторанам, на днях посетил футбольный матч, в котором играл местный «Краснодар», — рассказали инсайдеры. И если Максим до сих пор мечется, то его члены семьи давно уже определились. Дочь живет в Израиле, сын Даниил там же проходит службу в армии, а отец Эммануил Гедеонович вместе с женой остались в Москве. Они регулярно устраивают шумные творческие вечера в своем клубе.
По материалам: z-aya