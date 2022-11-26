. Все достижения в Grounded на Xbox можно получить за 5 минут, Obsidian уже «исследует» этот метод
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Все достижения в Grounded на Xbox можно получить за 5 минут, Obsidian уже «исследует» этот метод

Все достижения в Grounded на Xbox можно получить за 5 минут, Obsidian уже «исследует» этот метод


В сентябре состоялся релиз полной версии игры Grounded от студии Obsidian. Проект был хорошо встречен критиками и игроками, и он уже получил одну награду «Лучшая игра на Xbox в 2022 году».

Игроки на днях обнаружили в Grounded интересный способ получить все достижения за 5 минут. Пользователи получили возможность за максимально сжатый срок получить 2400 очков Gamescore, подобное является настоящим открытием для любителей достижений. Чтобы быстро получить все достижения в Grounded, достаточно использовать файл мира (сохранения) другого игрока. Ниже в небольшом ролике можно видеть, каким образом это происходит.


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Если вы хотите получить все достижения в Grounded указанным выше способом — стоит с этим поспешить. Согласно электронному письму службы поддержки Obsidian, разработчик «исследует» данный метод, что означает возможный патч с исправлением проблемы в ближайшее время.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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