Зеленского призвали отказаться от претензий на утраченные территории
Украинский президент 29марта прошли последние очные переговоры российской и украинской делегаций во дворце Долмабахче в Стамбуле При этом на Западе все чаще говорят о необходимости решить ситуацию дипломатическим путем. В Пентагоне
Давление Запада
прошли последние очные переговоры российской и украинской делегаций во дворце Долмабахче в Стамбуле
При этом на Западе все чаще говорят о необходимости решить ситуацию дипломатическим путем. В Пентагонедопустили, что переговоры возможно состоятся после стабилизации ситуации на фронте зимой.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. 30 сентября состоялась церемония подписания договоров в Кремле
Газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.
Издание La Repubblica писала, что США и страны НАТО допускают начало диалога в случае «взятия» Херсона.
Журнал The American Conservative считает, что Запад не хочет допускать прямых переговоров двух государств без участия иностранных партнеров.
Позиция России
В Кремле считают, что слова президента Украины о «возвращении» Крыма отражают нежелание киевских властей решать проблемы невоенными методами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Киев говорит об отчуждении российской территории, а об этом не может быть и речи.
Про мнению представителя администрации, у украинских властей «семь пятниц на неделе» — они то ведут переговоры, то отказываются.
Путин предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров. Глава государства отметил, что у Украины пока нет желания говорить с Россией. При этом Путин напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит».
После начала спецоперации прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, а последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта.