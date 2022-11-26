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Зеленского призвали отказаться от претензий на утраченные территории

Зеленского призвали отказаться от претензий на утраченные территорииSCMP: Зеленскому следует отказаться от попыток «вернуть» утраченные Киевом территории

Украинский президент 29марта

прошли последние очные переговоры российской и украинской делегаций во дворце Долмабахче в Стамбуле



Давление Запада

При этом на Западе все чаще говорят о необходимости решить ситуацию дипломатическим путем. В Пентагоне

 допустили, что переговоры возможно состоятся после стабилизации ситуации на фронте зимой.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ прошли с 23 по 27 сентября. 30 сентября состоялась церемония подписания договоров в Кремле

Газета The Washington Post сообщила, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Зеленского показать открытость к переговорам с Россией.

Издание La Repubblica писала, что США и страны НАТО допускают начало диалога в случае «взятия» Херсона.

Журнал The American Conservative считает, что Запад не хочет допускать прямых переговоров двух государств без участия иностранных партнеров.



Позиция России

В Кремле считают, что слова президента Украины о «возвращении» Крыма отражают нежелание киевских властей решать проблемы невоенными методами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что Киев говорит об отчуждении российской территории, а об этом не может быть и речи.

Про мнению представителя администрации, у украинских властей «семь пятниц на неделе» — они то ведут переговоры, то отказываются.

Путин предложил подождать, пока «добрая воля» Киева созреет для продолжения переговоров. Глава государства отметил, что у Украины пока нет желания говорить с Россией. При этом Путин напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу известна и «никаким изменениям и сомнениям не подлежит».

После начала спецоперации прошло несколько очных раундов переговоров контактных групп. Представители Москвы и Киева неоднократно встречались в Белоруссии, а последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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