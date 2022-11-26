. Знаки Зодиака, которых ждет удача в декабре 2022 года
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Знаки Зодиака, которых ждет удача в декабре 2022 года

Знаки Зодиака, которых ждет удача в декабре 2022 года

Декабрь будет сложным месяцем, но его важность будет на порядок выше, чем у предыдущих, ведь он является последним в году. Эксперты рассказали, каким Знакам будет везти больше, чем другим и почему.


Для начала следует отметить, что все главные планеты в декабре будут находиться в крайне неблагоприятном положении, поэтому большой удачи в целом людям это не сулит. Марс ретрограден, а Меркурий и Венера в начале месяца перейдут в Знак Козерога. Получается, что выяснять, кто из Знаков Зодиака будет самым удачливым, придется по двум планетам — Юпитеру, который перестал быть ретроградным в конце ноября, а также Нептуну, который завершит ретро-фазу 5 декабря.

Рак

Совокупное воздействие Венеры, Марса и Меркурия на Раков будет самым низким среди всех Знаков Зодиака. Это значит, что опасностей и проблем в их жизни будет на порядок меньше. Что касается Нептуна и Юпитера, то влияние этих планет весьма существенное. Особенно это касается самой большой планеты Солнечной Системы. Юпитер сделает так, что Раки обретут очень мощную интуицию. Шестое чувство будет помогать им во многих жизненных вопросах.

Еще Юпитер поможет представителям данного Знака Зодиака стать самостоятельнее. В декабре ракам будет гораздо проще справляться с проблемами без помощи окружающих. Это огромное преимущество, поскольку люди в конце года станут менее добродушными и более эгоистичными. Это идеальное время для того, чтобы начать пользоваться своими внутренними ресурсами.

Стрелец


И Юпитер, и Нептун замечательно влияют на энергетику Стрельцов. Юпитер подскажет Стрельцам правильный путь к победе, а также поможет настроиться на рабочий лад, чтобы можно было завершить как можно быстрее все начатые ранее дела. Еще данная планета сделает Стрельцов более оптимистичными. Эти люди станут чаще замечать нечто приятное в жизни, будут реже себя ругать.

Нептун тоже внесет свою лепту в становление удачи Стрельцов. Эта планета подарит им возможность сделать всё правильно, но без повышенного внимания к деталям. Нептун поможет Стрельцам совершить все важные предновогодние покупки, избежать обмана и лжи, а также поможет бессознательно и максимально быстро принимать решения, от которых может зависеть будущее.

Рыбы

Еще один Знак-счастливчик — это Рыбы. В декабре людям, рожденным под управлением данного Знака, будет комфортно и легко. Если не будет никакой нужды в решении сложных задач, не стоит ими даже начинать заниматься. Вселенная сама решит, что и как нужно делать Рыбам. Искать себе лишних приключений точно не надо — разве что в любви.

Это будет благоприятное время для поисков второй половинки и укрепления уже существующих отношений. В любовных делах декабрь окажется месяцем приятных озарений и не менее приятных поворотов судьбы. Эксперты настоятельно рекомендуют проводить больше времени с друзьями, родственниками. Знакомиться с новыми людьми можно как в живую, так и в интернете. Нептун поможет увеличить число приятных случайных встреч.

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По материалам: dailyhoro.ru

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