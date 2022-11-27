. 14 участников Чемпионата самых уникальных бород и усов показали, что волосы на лице могут быть арт-объектом

Если вы такой же любитель растительности на лице, как и наши герои, то вам понравится новость (которая совсем не новость) о том, что в мире существует самый настоящий Национальный чемпионат бороды и усов. Правда проводится он на территории США, поэтому многим, к сожалению, принять участие в таком необычном мероприятии непросто. В этом году волосатый конкурс принимал город Каспер, что в Вайоминге, где мужчины с гордостью демонстрировали свои лицевые причёски судьям и зрителям. Воистину, есть на что посмотреть!

Птичка в клетке

Девятый вал

Интересно, этот человек владеет плантацией?

Мохнатый портал

beardchampsusabeardchampsusaGreg Anderson PhotographyGreg Anderson Photography

Борода — это поистине дьявольская штука, ведь она способна кардинально изменить внешность человека. Например, посмотрите, как запросто она превращает простых, милых парней в брутальных альфачей!

Человек-паук нового образца

Мама — анархия, а папа сами знаете кто

Идеально для переноски оливок

Мир тебе, бро

Замысловатые завихрения

Greg Anderson PhotographyGreg Anderson PhotographyGreg Anderson PhotographyGreg Anderson PhotographyGreg Anderson Photography

С другой стороны замечали ли вы, насколько моложе начинает выглядеть мужчина, если сбривает с лица свой меховой покров? Уж сколько шуток было сказано по этому поводу!

Расти коса до пояса

Игривые косички

Выглядит, как оружие

Носи усы!

Базилио, вы ли это?

Greg Anderson PhotographyGreg Anderson PhotographyGreg Anderson PhotographyGreg Anderson PhotographyGreg Anderson Photography

Что бы кто ни говорил, но ухоженные бороды, уложенные в такие замысловатые причёски выглядят очень эксцентрично и эстетично! В общем, носите усы (и бороды) и ничего не бойтесь 🙂