. 14 участников Чемпионата самых уникальных бород и усов показали, что волосы на лице могут быть арт-объектом
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14 участников Чемпионата самых уникальных бород и усов показали, что волосы на лице могут быть арт-объектом

14 участников Чемпионата самых уникальных бород и усов показали, что волосы на лице могут быть арт-объектом

Если вы такой же любитель растительности на лице, как и наши герои, то вам понравится новость (которая совсем не новость) о том, что в мире существует самый настоящий Национальный чемпионат бороды и усов. Правда проводится он на территории США, поэтому многим, к сожалению, принять участие в таком необычном мероприятии непросто. В этом году волосатый конкурс принимал город Каспер, что в Вайоминге, где мужчины с гордостью демонстрировали свои лицевые причёски судьям и зрителям. Воистину, есть на что посмотреть!

Птичка в клетке

beardchampsusa

Девятый вал

beardchampsusa

Интересно, этот человек владеет плантацией?

Greg Anderson Photography

Мохнатый портал

Greg Anderson Photography

Борода — это поистине дьявольская штука, ведь она способна кардинально изменить внешность человека. Например, посмотрите, как запросто она превращает простых, милых парней в брутальных альфачей!

Человек-паук нового образца

Greg Anderson Photography

Мама — анархия, а папа сами знаете кто

Greg Anderson Photography

Идеально для переноски оливок

Greg Anderson Photography

Мир тебе, бро

Greg Anderson Photography

Замысловатые завихрения

Greg Anderson Photography

С другой стороны замечали ли вы, насколько моложе начинает выглядеть мужчина, если сбривает с лица свой меховой покров? Уж сколько шуток было сказано по этому поводу!

Расти коса до пояса

Greg Anderson Photography

Игривые косички

Greg Anderson Photography

Выглядит, как оружие

Greg Anderson Photography

Носи усы!

Greg Anderson Photography

Базилио, вы ли это?

Greg Anderson Photography

Что бы кто ни говорил, но ухоженные бороды, уложенные в такие замысловатые причёски выглядят очень эксцентрично и эстетично! В общем, носите усы (и бороды) и ничего не бойтесь 🙂

# Интересное
По материалам: twizz

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