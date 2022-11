. 4 игры из Game Pass оказались в ТОП-10 Steam на этой неделе: 21-27 ноября

Вадим Карасев





Steam опубликовал очередной ТОП-10 проектов, которые за неделю принесли максимальную выручку. На этой неделе снова без сенсаций — лидером среди игр остается Call of Duty: Modern Warfare 2. Но есть несколько значимых изменений ниже первых позиций. Так, сразу 4 игры из Game Pass на этой неделе оказались в ТОП-10 Steam — это игры Warhammer 40,000: Darktide (выходит в подписке сразу после релиза 30 ноября), Persona 5 Royal, It Takes Two и Battlefield V, после две доступны в Game Pass Ultimate за счет EA Play.

Так выглядит ТОП-10 Steam за прошедшую неделю с 21 по 27 ноября:

Steam DeckCall of Duty: Modern Warfare 2Red Dead Redemption 2Warhammer 40,000: DarktideCyberpunk 2077God of WarEA SPORTS FIFA 23Persona 5 RoyalIt Takes TwoBattlefield V