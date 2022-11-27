. Американский разведчик заявил об однобоком взгляде США на украинский конфликт

Вадим Карасев

Ветеран американской разведки Пиллар: США слишком однобоко смотрят на украинский конфликт

США исповедуют слишком однобокий подход в отношении Украины и неправильно толкуют цели российской спецоперации. Об этом в статье для издания National Interest пишет ветеран американской разведки Пол Пиллар.

Американское общество не задается вопросом, заслуживает ли Украина ту помощь, которую оказывает Запад. Во многом это происходит из-за однобокого взгляда на ситуацию.

«Основное внимание комментаторы уделяют тому, чего хочет сторона, которую мы поддерживаем. Удобно говорить о прекращении конфликта, когда на поле боя побеждают "хорошие", и можно рассчитывать, что мирное урегулирование лишь закрепит сложившуюся ситуацию. Но противник желает того же, а значит, конфликт будет вечным, без шанса на мирные переговоры», — рассуждает Пиллар.

Для Киева и Запада опрометчиво откладывать переговоры, поскольку их исход не гарантирован, считает автор. Россия также имеет свое мнение по этому поводу. Для президента Путина спецоперация на Украине — вовсе не второстепенная кампания, и он пойдет на переговоры лишь при условии выполнения всех поставленных целей, уверен бывший разведчик.

Ранее научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов воевать с Россией до последнего американца.