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Аналитики отметили ажиотаж на новогодние товары среди россиян

Аналитики отметили ажиотаж на новогодние товары среди россиянСпрос на новогодние товары в России вырос в пять раз по сравнению с ноябрем 2021 годаСюжетРост цен на продукты:

В этот раз россияне активнее готовятся к Новому году, чем прежде. Такой вывод сделали аналитики исходя из повышенного спроса на праздничные товары. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

В ноябре количество покупок новогодних товаров выросло более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего такой продукции покупают в Москве, Челябинске, Нижнем Новгороде, а также Новосибирске.

Отмечается, что в топ-товаров вошли подвесные елочные украшения, новогодние шары, светодиодные звезды, камины, фонари и фигурки, свечи, украшение «дождик», еловые венки, искусственные ели, серпантин, а также деревянные фигурки с подсветкой. «В прошлом году наши аналитики не отмечали такого ажиотажа на товары для Нового года в ноябре», — говорится в результатах исследования.

Аналитики объясняют это явление тем, что для многих уходящий год стал достаточно эмоционально напряженным. «Вероятно, россияне стремятся приблизить наступление праздника, создать соответствующее настроение и украсить дом заранее», — подчеркнули в компании.

Кроме этого, россияне активнее покупают товары для интерьера. Например, покупки жалюзи увеличились на 122 процента, а диффузоров — на 317 процентов. Топ-товаров составили римские и рулонные шторы, интерьерные наклейки, свечи, ароматизаторы для дома, часы и будильники, карнизы и крючки-прищепки.

Ранее россиян предупредили о скором подорожании продуктов длительного хранения. Кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал рост цен с 1 декабря.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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