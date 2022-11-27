. Анастасию Волочкову гонят на пенсию

Балерина Анастасия Волочкова шокировала своей репетицией. Звезда балета активно готовится к очередному концерту, который пройдет в Москве 11 декабря. На своей странице в соцсети артистка показала видео, которое сняла на репетиции. Экс-прима Большого театра исполнила фрагмента партии, надев кислотные лосины и удобное сиреневое боди. «Фрагмент репетиции выходного дня. Моя Кармен. Эту вариацию я исполняю и в моем спектакле «Балерина в зазеркалье Цирка»», — написала Анастасия.Публика отреагировала на ролик неоднозначно. «Видно, что очень тяжело дается. Пора на пенсию»; «Женщина-бомба! Сейчас пол проломит. Всем бы так скакать под 50 лет»; «Все должно быть вовремя. Вы были примой, но уже нет той легкости, это очень заметно», — высказались они.