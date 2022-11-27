. Анастасию Волочкову гонят на пенсию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасию Волочкову гонят на пенсию

Анастасию Волочкову гонят на пенсию
Балерина Анастасия Волочкова шокировала своей репетицией.   Звезда балета активно готовится к очередному концерту, который пройдет в Москве 11 декабря. На своей странице в соцсети артистка показала видео, которое сняла на репетиции. Экс-прима Большого театра исполнила фрагмента партии, надев кислотные лосины и удобное сиреневое боди. «Фрагмент репетиции выходного дня. Моя Кармен. Эту вариацию я исполняю и в моем спектакле «Балерина в зазеркалье Цирка»», — написала Анастасия.
Публика отреагировала на ролик неоднозначно. «Видно, что очень тяжело дается. Пора на пенсию»; «Женщина-бомба! Сейчас пол проломит. Всем бы так скакать под 50 лет»; «Все должно быть вовремя. Вы были примой, но уже нет той легкости, это очень заметно», — высказались они.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

Последние новости

В Overwatch 2 появится трансформирующийся танк Раматтра, показали его способности
В Overwatch 2 появится трансформирующийся танк Раматтра, показали его
Крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска
Крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий
Светлана Лобода - гонимое существо, заявил Худяков
Светлана Лобода - гонимое существо, заявил Худяков
Катя Гордон рассказала, что видела, когда умерла
Катя Гордон рассказала, что видела, когда умерла
Анастасию Волочкову гонят на пенсию
Анастасию Волочкову гонят на пенсию
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 29 ноября — 2 декабря + релизы в Game Pass
Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 29 ноября — 2 декабря
На востоке России произошло землетрясение
На востоке России произошло землетрясение
Способы оформления прихожей, чтобы в доме всегда были деньги и удача
Способы оформления прихожей, чтобы в доме всегда были деньги и удача
Во Франции призвали Макрона и Байдена разобраться с Зеленским
Во Франции призвали Макрона и Байдена разобраться с Зеленским
Китай показал, как будет выглядеть его база на Луне в 2028 году
Китай показал, как будет выглядеть его база на Луне в 2028 году
Экономисты спрогнозировали зависимость цен на газ в ЕС от погоды
Экономисты спрогнозировали зависимость цен на газ в ЕС от погоды
США помогут Казахстану запустить экспорт нефти из страны в обход России
США помогут Казахстану запустить экспорт нефти из страны в обход

Топ на сегодня

В Италии заявили об ошибке из-за эмбарго на нефть из России
В Италии заявили об ошибке из-за эмбарго на нефть из России
В Европе испугались повторения диверсий на "Северных потоках" и ввели военные патрули на трубопроводах
В Европе испугались повторения диверсий на "Северных
Премьер Польши предрек проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине
Премьер Польши предрек проигрыш всей Европы в случае победы России на
Возмущенный своими коллегами Максим Виторган летает из Израиля на заработки в Россию
Возмущенный своими коллегами Максим Виторган летает из Израиля на
В России предложили ввести специальные права на владение собаками
В России предложили ввести специальные права на владение собаками

Еще по теме

Анастасию Волочкову пытались взорвать
Анастасию Волочкову подкладывали под олигархов
Анастасия Волочкова рассказала, как ей помог Жириновский
Анастасия Волочкова заявила о проституции в большом театре