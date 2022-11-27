. Автоледи с ребенком бросила машину посреди дороги и ушла, не обращая внимания на возмущения других
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Автоледи с ребенком бросила машину посреди дороги и ушла, не обращая внимания на возмущения других

Каких только водителей не встретишь на дорогах. Есть и обочечники, и любители шашек, и гонщики. А есть еще и "автоледи". Если к такой дамочке добавить еще и ребенка - получается "сильная смесь", заставляющая таких женщин забывать о правилах дорожного движения, правилах приличия, окружающих людях. Так получилось и здесь. Автоледи припарковалась посреди дороги и, не обращая никакого внимания на претензии своей "коллеги", отправилась по своим делам. Осторожно со звуком, присутствует ненормативная лексика.
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По материалам: триникси

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