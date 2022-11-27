. Белый дом заявил о праве США контролировать санкции против Венесуэлы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Белый дом заявил о праве США контролировать санкции против Венесуэлы

Белый дом заявил о праве США контролировать санкции против Венесуэлы

Белый дом заявил о праве США контролировать санкции против ВенесуэлыБелый дом заявил, что США вправе смягчать и ужесточать санкции в отношении Венесуэлы

Высокопоставленный представитель Белого дома указал, что Соединенные Штаты имеют право как на смягчение ограничений в отношении Венесуэлы, так и на их ужесточение. Его заявление приводит РИА Новости.

«Мы дали очень ясно понять, что готовы пойти на дополнительные меры для поддержки конкретных результатов диалога. Но мы также готовы свернуть эти действия, если прогресса не будет», — указал неназванный чиновник. Уточняется, что Вашингтон пошел на этот шаг ради поддержки «восстановления демократии» в латиноамериканском государстве.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов разрешило американской нефтегазовой компании Chevron импортировать нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Таким образом, Вашингтон ослабил действующие санкции.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Когда день матери в России в 2022 году: история и традиции самого доброго праздника осени, открытки
Когда день матери в России в 2022 году: история и традиции самого
Сергей Зверев нашел себе новую музу взамен Пугачевой и находится на душевной подъеме
Сергей Зверев нашел себе новую музу взамен Пугачевой и находится на
Как с начала года подорожали российские и импортные подержанные автомобили
Как с начала года подорожали российские и импортные подержанные
Белый дом заявил о праве США контролировать санкции против Венесуэлы
Белый дом заявил о праве США контролировать санкции против Венесуэлы
Немного улетной музыки от странных ребят
Немного улетной музыки от странных ребят
Денис Матросов рассказал о причине своих разводов
Денис Матросов рассказал о причине своих разводов
Сергей Зверев потерял свою музу Аллу Пугачеву
Сергей Зверев потерял свою музу Аллу Пугачеву
Сергей Безруков показал подросшего сына - именинника
Сергей Безруков показал подросшего сына - именинника
Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии
Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии
Российские военные выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу
Российские военные выжили в подбитом танке в ЛНР и продолжили службу
У Львов время любви, у Раков трудности в отношениях: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
У Львов время любви, у Раков трудности в отношениях: гороскоп от
Фил Спенсер наиграл почти 200 часов в Vampire Survivors за 2 недели
Фил Спенсер наиграл почти 200 часов в Vampire Survivors за 2 недели

Топ на сегодня

Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам
Россия направила ноту в ЮНЕСКО из-за невыдачи виз дипломатам
Трем странам предрекли валютный кризис
Трем странам предрекли валютный кризис
Стало известно о росте расходов американских домохозяйств
Стало известно о росте расходов американских домохозяйств
Разработчики российского геймдева будут искать идеи в региональных традициях и культуре
Разработчики российского геймдева будут искать идеи в региональных
Европе предрекли рост смертности из-за энергетического кризиса
Европе предрекли рост смертности из-за энергетического кризиса

Еще по теме

Власти США разрешили Сhevron импортировать нефть из Венесуэлы
США могут снять санкции с Мьянмы
Помпео анонсировал новые санкции США против властей Венесуэлы
Минфин США ввел санкции против венесуэльской PDVSA