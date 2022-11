. CD Projekt RED напоминает историю серии The Witcher перед релизом оптимизации The Witcher 3

Вадим Карасев





Серия The Witcher сделала знаменитой студию CD Projekt RED и стала очень популярной, во многом за счет третьей части франшизы. Но все еще есть много игроков, которые пропустили третьего «Ведьмака». Через несколько недель должен состояться релиз оптимизированной версии The Witcher 3 для Xbox Series X | S и Playstation 5, и студия CD Projekt RED решила подготовить к этому новых игроков.

Новое сравнение The Witcher 3 демонстрирует основные изменения в next-gen версии

CD Projekt RED обновила официальный сайт серии The Witcher. На нем появилось сразу несколько интересных разделов, которые позволят легче «войти в серию» игрокам, которые пропустили The Witcher и The Witcher 2, и не планируют их проходить перед прохождением третьей части.

На новом сайте франшизы по «Ведьмаку» есть отдельный раздел с предысторией, где рассказывается очень кратко сюжет первых двух частей серии.





Есть и отдельный раздел, где вводят в курс игроков о некоторых персонажах, которые есть в The Witcher 3.





Сайт имеет русскоязычную версию, ознакомиться с историей Ведьмака перед началом третьей части можно здесь. Напомним, оптимизированная версия The Witcher 3 выходит 14 декабря.