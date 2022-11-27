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ЧП: США разработали новый вирус КОВИД, от которого не помогают прививки

ЧП: США разработали новый вирус КОВИД, от которого не помогают прививки
Как сообщает пресса, американские ученые продолжают разрабатывать новые смертельные штаммы вируса. Впервые о «бостонском штамме» сообщила британская Daily Mail в середине октября. В Минобороны указали, что проведение такого эксперимента свидетельствует об отсутствие в США системы государственного надзора за НИОКР. Искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе омикрон-штамма и исходного уханьского варианта был создан в октябре учеными Бостонского университета, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма «омикрон» и исходного уханьского варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин», — заявил представитель военного ведомства. По его словам, проведение «бостонского эксперимента» говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии. «Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности», — подчеркнул Кириллов. Он также указал, что после экспериментов Минздравом США было принято решение о проведении расследования деятельности руководства университета. Впервые о том, что в Бостоне был создан штамм с 80-процентной летальностью на испытуемых животных сообщила 16 октября британская Daily Mail. По информации издания, ученые проводили исследования на шиповидном белке омикрон-штамма и создали гибрид, от которого умерли 80% испытуемых мышей. Ученые из Бостонского университета после этого выступили с опровержением того, что «бостонский штамм» COVID-19 смертельнее обычного варианта. По их словам, расследование Daily Mail «вырвано из контекста (исследования) в целях создания сенсаций». «Если бы в какой-то момент появились доказательства того, что исследование выходит из-под контроля, мы бы немедленно остановились и сообщили об этом», — говорится в заявлении университета для Assosiated Press. Там также указали, что исследование проводилось на мышах, особенно уязвимых к коронавирусу. «С мышами так: они либо умирают, либо переболевают вирусом примерно за неделю, в отличие от людей, у которых это заболевание протекает гораздо медленнее», — отметил вирусолог Бенджамин Нойман, сообщает «Россия 24».
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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