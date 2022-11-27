. Данилу Козловского раскритиковали за внешний вид
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Данилу Козловского раскритиковали за внешний вид

Данилу Козловского раскритиковали за внешний вид
Муцениеце прошлась по внешности актера Данилы Козловского. Находящемуся в самом соку 37-летнему Даниле Козловскому внезапно «прилетело» от его же коллег. На него обратила внимание Агата Муцениеце, справившаяся с потрясением после скоропостижной женитьбы Павла Прилучного на молодой Зепюр Брутян. Бывшая «мажора» вместе с Натальей Земцовой сравнили афиши «Духless» и «Духless 2», в которых Козловский блистал в главной роли. Но подружки обратили внимание на то, что внешность актера сильно изменилась за три года, прошедших между съемками двух фильмов. «Смотрите, как постарел артист. Здесь молодой и красивый юнец, на груди даже нет волос, а тут — как жизнь потаскала и волосы появились»,  — хихикает Муцениеце в своем микроблоге, водя пальцем по груди секс-символа российского кинематографа.
Во время съемок двулогии Духless актеру было 27 и 30 лет соответственно, но разница на снимках видна. И волосы действительно успели нарасти на всех видимых частях тела. Молодец, Агата, умеет подметить тонкие нюансы и громко без стеснения о них заявить. Потому и не ужилась с Прилучным, который размашисто шагал к славе и не хотел, чтобы контролировали каждый его шаг. К слову, Данила нынче, по слухам, холостяк после расставания с актрисой и режиссером  Ольгой Зуевой и не сложившихся отношений с Оксаной Акиньшиной, которая снова начала появляться в компании бывшего мужа продюсера Арчила Геловани — отца двоих ее младших детей. Так что у Агаты есть шанс узнать все подробности возрастных изменений звезды не только по картинкам.
# Шоу-бизнес Козловский Данила
По материалам: z-aya

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