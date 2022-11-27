. День 27 ноября в истории

День матери.

Установлен указом Президента РФ от 30 января 1998 года по инициативе Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Отмечается в последнее воскресенье ноября.

Подобный праздник существует и в других странах мира. В Великобритании, Испании и Португалии его празднуют в первое воскресенье мая, в Белоруссии — 14 октября. Во второе воскресенье мая поздравляют матерей в США, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Австралии, Японии и на Мальте.

День морской пехоты.

Установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года.

В этот день, в 1705 году, Пётр I подписал указ «учинить полки морских солдат (числом по флоту смотря) и разделить оных по капитанам вечно, к которым надлежит капралов и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строя и порядков». Документ положил начало формированию первого полка морской пехоты.

Первое боевое крещение морские солдаты, как в то время называлась морская пехота, получили в ходе Северной войны в 1706 году в Выборгском заливе при захвате шведского бота «Эсперн».

В настоящее время в состав морской пехоты входят соединения и воинские части Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

За годы существования этих войск более 110 морских пехотинцев стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы и свыше 20 Героями Российской Федерации.

День оценщика.

Отмечается по инициативе Российского общества оценщиков с 1999 года.

27 ноября 1996 года постановлением Министерства труда и социального развития РФ была утверждена квалификационная характеристика по должности «оценщик» — эксперт по оценке имущества.

Оценщик — специалист, который имеет право проводить оценку недвижимости, оборудования, транспортных средств, предприятий и работ. В их услугах чаще всего нуждаются наследники для определения стоимости наследственного имущества, а также автомобилисты для оценки ремонта после аварии при несогласии со страховой компании.

30 лет назад (1992) была основана Высшая школа экономики Министерства науки, высшей школы и технической политики (ныне Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»).



Её профессорами стали ведущие экономисты страны, работавшие в высших органах государственной власти России - Евгений Ясин, Яков Уринсон, Александр Шохин, Сергей Васильев, Владимир Коссов, Евгений Гавриленков, Михаил Копейкин, Владимир Баранов.

С 1995 года Высшая школа экономики (ВШЭ) стала превращаться в университет: наряду с экономистами здесь начали готовить социологов, управленцев и юристов. В 2008 году ВШЭ перешла в ведение Правительства РФ.

В декабре 2010 года постановлением Правительства РФ ВУЗ получил новое название и статус автономного образовательного учреждения.

Сегодня здесь проходят обучение более 35 тысяч студентов и аспирантов. Ежегодно университет реализует около 1000 программ дополнительного и бизнес‑образования.

51 год назад (1971) спускаемый аппарат советской авто­матической межпланетной станции (АМС) «Марс‑2» совершил первую в истории посадку на Марс.

Станция была запущена с космодрома Байконур 19 мая 1971 года. Она была создана в НПО имени С.А. Лавочкина, и состояла из орбитальной станции и спускаемого аппарата.

Полёт «Марса-2» продолжался более полугода. 27 ноября АМС достигла Марса. Однако из-за ошибки бортовой ЭВМ расчёт ориентации станции перед расстыковкой со спускаемым аппаратом оказался неверным, и его спуск начался под неправильным углом. В результате чего, он разбился о поверхность планеты.

100 лет назад (1922) в денежном обращении появились советские червонцы.

Весной 1922 года на XI съезде РКП(б) было принято решение о создании советской валюты. Предлагались разные название новых денег («федералы», «гривна», «целковый», «деньга»), но в итоге было выбрано «червонец».

В октябре Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О предоставлении Государственному банку права выпуска банковых билетов». Одновременно с выпуском бумажных червонцев было решено выпускать и золотые червонцы в виде монет.

27 ноября 1922 года в денежном обращении появились банкноты номиналом в 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. Один червонец приравнивался к 10 рублям в золотой монете царской чеканки.

Купюру можно было поменять в банке на золото: ей было присвоено содержание в размере 1 золотника и 78,24 доли (7,74 грамм) чистого золота. Банкноты печатались на белой бумаге с общим водяным знаком, за что получили в народе название «Белые червонцы».

В денежном обращении в СССР червонцы находились до реформы 1947 года. Вместо них появились билеты Госбанка достоинством в 10, 25, 50 и 100 рублей.

105 лет назад (1917) Всероссийский центральный исполнительный комитет принял Положение о рабочем контроле.

В соответствии с документом, во всех отраслях хозяйства, на предприятиях, имевших наёмных рабочих, в обязательном порядке вводился рабочий контроль. Советы рабочего контроля создавались в каждом крупном городе, губернии или промышленном районе, а в Петрограде начал действовать Всероссийский Совет рабочего контроля.

Владельцы предприятий были обязаны предоставлять органам рабочего контроля всю документацию, иначе им грозили судебные разбирательства.

134 года назад (1888) в Москве был объявлен конкурс на лучший проект здания торговых рядов на Красной площади (ныне ГУМ).

Из 23 проектов, представленных на конкурс, лучшим был признан созданный профессором архитектуры Петербургской академии художеств Александром Померанцевым.

В 1890 года состоялась закладка здания, а через 2,5 года Верхние торговые ряды с центральным отоплением и собственной электростанцией были открыты.

292 года назад (1730) Сенат издал указ «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей».

Было предписано установить на больших улицах в Кремле, Белом, Земляном и Китай-городе, а также в Немецкой слободе на расстоянии 10 саженей один от другого стеклянные фонари по установленным образцам. Деньги на устройство были выделены из казны.

Зажигать фонари и содержать их в исправности должны были сами горожане, для чего из отставных солдат была набрана команду фонарщиков.

Освещение работало с 1 сентября по 1 мая и только в безлунные ночи. Первые фонари были масляными и поэтому светили не очень ярко. Настоящее освещение пришло в Москву в 1880 году, когда были установлены первые электрические фонари.

127 лет назад (1895) в Париже шведский химик и изобретатель Альфред Нобель подписал последний вариант своего знаменитого завещания.

Согласно документу, большая часть состояния учёного (порядка 30 миллионов шведских марок) должна пойти на создание фонда и учреждение премии для поощрения первооткрывателей в области физики, химии, физиологии и медицины, а также литераторов и тех, кто больше всего сделал в пользу мира за предшествующий год, вне зависимости от национальности.

Идея учредить премию возникла у Альфреда Нобеля случайно. Прочитав во французской газете опубликованный по ошибке некролог на самого себя под названием «Торговец смертью мертв», учёный задумался над тем, чем он запомнится человечеству. В результате Нобель составил такое завещание: «Все мое движимое и недвижимое имущество должно быть обращено в ликвидные ценности, а собранный таким образом капитал помещен в надежный банк. Доходы от вложений должны принадлежать фонду, который будет ежегодно распределять их в виде премий тем, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству».

Спустя год после составления завещания, 10 декабря 1896 года, Альфред Нобель скончался на своей вилле в Италии от инсульта.

Нобелевская премия, одна из наиболее престижных международных премий, вручается с 1901 года. За это время её лауреатами стали порядка 1000 человек, в том числе более 30 наших соотечественников.