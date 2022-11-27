. Депутаты ЕР и активисты МГЕР с передовой поздравили мам с праздником

Вадим Карасев

Депутаты "Единой России" и активисты МГЕР, которые участвуют в СВО, с передовой поздравили своих мам с Днем матери, сообщает пресс-служба партии.

Депутат Госдумы Сергей Сокол отметил, что в условиях боевых действий встречи с родными, близкими вспоминаются особенно тепло.

"Мама, поздравляю тебя с праздником! И хочу тебе еще раз сказать, что очень сильно тебя люблю. Придет время, вернусь с победой, ты соберешь нас, как всегда, за большим столом", – сказал он.

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев пожелал всем мамам здоровья и поблагодарил за веру в своих детей.

"Хочется пожелать, чтобы всегда вы радовали нас своей улыбкой, своей верой в нас, поддержкой в самые сложные времена. Никто, кроме мамы, так не поддержит", – отметил он.

С теплыми пожеланиями обратился к своей маме и депутат Госдумы Олег Колесников.

"Люблю, скучаю. Мы обязательно победим! И я вернусь", – добавил он.

Руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин поблагодарил маму за воспитание.

"Дорогая мама, поздравляю тебя с праздником, с Днем матери! Спасибо большое тебе за все – за то, что ты меня вырастила, воспитала и до сих пор еще воспитываешь", – отметил он.

С праздником своих матерей поздравили и другие активисты "Молодой Гвардии Единой России", которые сейчас участвуют в СВО. Активист МГЕР Артем Николаев пожелал всем матерям, чьи сыновья сейчас защищают Родину, стойкости духа.