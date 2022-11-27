. Дочь певицы Славы вышла замуж и впервые показала своего возлюбленного

Вадим Карасев

23-летняя дочь певицы Славы Александра Морозова вчера стала женой. Пышного торжества молодожены не устраивали, но обещают, что оно будет позже. Пока супруги только расписались в загсе, пригласив на мероприятие самых близких людей.

Инсайдеры из окружения певицы рассказали об этом изданию "СтарХит", но час назад и сама Александра выложила фотографии в соцсети. Девушка надела роскошное свадебное платье, а ее муж — темно-синий костюм.

"Самый счастливый день", — подписала Морозова фотоальбом. Вчера она держала все в секрете и сказала лишь, что это важный для нее день, поэтому в соцсетях сидеть не планирует.

Зато теперь молодая жена делится счастьем с подписчиками.

"Выхожу к вам на связь уже в новом статусе. Вчера я вышла замуж. Новость разлетелась очень быстро. Прости, Андрей, но тебе тоже пришлось стать публичным", — написала Александра.

О ее муже пока ничего не известно, кроме имени. Морозова не выкладывала общих снимков и не любила рассказывать о своей личной жизни.

Подписчики блога девушки порадовались за нее. "Ой какая хорошая новость. Как вы похожи", "Красивый парень", "Поздравляю, будьте счастливы", — пишут пользователи.

Напомним, что певица Слава родила Александру от Константина Морозова, с которым встречалась с 15 лет, однако вскоре после рождения дочери они расстались. В 2002 она познакомилась с бизнесменом Анатолием Данилицким, а в 2011 у них родилась дочь Антонина.

