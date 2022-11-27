Дочь певицы Славы вышла замуж и впервые показала своего возлюбленного
23-летняя дочь певицы Славы Александра Морозова вчера стала женой. Пышного торжества молодожены не устраивали, но обещают, что оно будет позже. Пока супруги только расписались в загсе, пригласив на мероприятие самых близких людей.
Инсайдеры из окружения певицы рассказали об этом изданию "СтарХит", но час назад и сама Александра выложила фотографии в соцсети. Девушка надела роскошное свадебное платье, а ее муж — темно-синий костюм.
"Самый счастливый день", — подписала Морозова фотоальбом. Вчера она держала все в секрете и сказала лишь, что это важный для нее день, поэтому в соцсетях сидеть не планирует.
Зато теперь молодая жена делится счастьем с подписчиками.
О ее муже пока ничего не известно, кроме имени. Морозова не выкладывала общих снимков и не любила рассказывать о своей личной жизни.
Подписчики блога девушки порадовались за нее. "Ой какая хорошая новость. Как вы похожи", "Красивый парень", "Поздравляю, будьте счастливы", — пишут пользователи.
Напомним, что певица Слава родила Александру от Константина Морозова, с которым встречалась с 15 лет, однако вскоре после рождения дочери они расстались. В 2002 она познакомилась с бизнесменом Анатолием Данилицким, а в 2011 у них родилась дочь Антонина.