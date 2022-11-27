. Дом-2 спас Черно от нервного срыва, но хейтеры потрепали ей немало нервов из-за ребёнка

Вадим Карасев

После каждого появления Александры Черно и семьи Оганесянов в целом в эфирах Дом-2, количество негативных комментариев начинает стремительно расти. Сама Саша рассказала, что обсуждают её очень часто, причём преимущественно как женщину, для которой тусовки важнее семьи и, разумеется, плохую мать.Более того, в социальных сетях супруга Иосифа Оганесяна написала, что в данный момент телешоу переживает не самые простые времена. Женщина заявила, что она была этому проекту очень кстати, как и он ей. Именно на Дом-2 её спасли от нервного срыва.Черно не нравятся нападки хейтеров в комментариях. Сейчас её ребёнком занимается преимущественно няня и сестра — Татьяна Щербакова. Поэтому зрители должны одобрять Сашу, ведь она работает на благо семьи. В противном случае она угрожает подписчиком «сладким» контентом.Видимо, Саша испугалась, что как и Ольга Рапунцель может потерять в будущем рекламу в социальных сетях. Все же, искоренить антифанатов по-просту невозможно, а пребывание на Дом-2 не вечное.