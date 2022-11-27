. Госдума до конца 2022 года примет закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев
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Госдума до конца 2022 года примет закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Госдума до конца 2022 года примет закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал запрет для иностранцев на пользование услугой суррогатного материнства в России. Он считает, что таким образом удастся "защитить детей".

"Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря".

Володин подчеркнул недопустимость "торговли детьми". Он напомнил, что в течение последних нескольких лет за границу были вывезены 45 тысяч младенцев, которых родили суррогатные матери.


"Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро. Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары", - указал спикер нижней палаты парламента.

Законопроект о запрете гражданам других стран и лицам, не имеющим гражданства, использовать институт суррогатного материнства в России, был принят Госдумой в первом чтении в мае 2022 года. В документе указано, что право на услугу суррогатного материнства будут иметь только россияне, состоящие в браке, или же одинокие женщины - гражданки РФ, неспособные по медицинским показателям выносить и родитель ребенка. Обязательным станет получение российского гражданства детьми, рожденными от суррогатных матерей. Проект закона о полном запрете иностранцами усыновлять детей от суррогатных матерей в России был внесен в ГД в декабре 2021 года.

Ранее в Красноярске были обвинены в торговле детьми сотрудники Центра сопровождения суррогатного материнства. Еще в 2019 году они предлагали женщинам из РФ и Казахстана выносить детей для пары из Китая. Потенциальным суррогатным матерям они предлагали по миллиону рублей.

Гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который выбирал суррогатную мать для Аллы Пугачевой и Максима Галкина**, стал фигурантом уголовного дела о применении незаконных вспомогательных репродуктивных технологий. В этом центре такие манипуляции проводились под видом лечения. Младенцев иностранным покупателям передавали за деньги.


* внесены Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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