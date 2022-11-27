. Яна Рудковская высмеяла Джоли

Продюсер Яна Рудковская возмутилась внешностью американской актрисы. Избранница Евгения Плющенко обнародовала забавный коллаж, на котором в утрированной форме показано, как изменились понятия о прекрасном за последние пятьсот леи на примере портрета Джоконды. Современная Мона Лиза с огромными губами и большой грудью сразу же привлекает внимание, однако при этом отталкивает от себя. Яна подчеркнула, что на картинке всё гипертрофированно, однако в каждой шутке есть доля правды. «Я люблю красивую внешность, красивые лица, мне нравятся аккуратно сделанные акценты — чуть пухлее губы, чуть выше скулы, гуще волосы, ключевое слово: аккуратно!» — призналась Рудковская.Она отметила, что всё больше девушек понимают, что «тяжелый филлеровский обвес» — это уже не стильно и не актуально. «А «профиль Джоли» — вообще пошлость. Перебор с объемами и длиной все всегда видят, и лично мне это, конечно, кажется очень вульгарным и несимпатичным», — заверила многодетная мама. Рудковская не стала скрывать, что раньше сама наращивала волосы и ресницы, но уже давно отказалась от этого. «Губы, нос, ничего этого никогда не делала, даже ногти всегда свои были. И хорошо — потому что быть естественно красивой лучше, чем переделанно-красивой, переделанной до неузнаваемости!» — поделилась мнением продюсер ледовых шоу. Процедура «профиль Джоли», или «углы Джоли» одного время была невероятно популярной. Так называется коррекция линий лица с помощью контурной пластики. После этой процедуры скулы у девушек становятся острыми, а сам овал лица — геометричным благодаря филлерам на основе гиалуроновой кислоты.