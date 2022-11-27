. Экс-сотрудник Белого дома заявил о способности России уничтожить Украину за день

Вадим Карасев

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: РФ может уничтожить Украину за день без ядерного оружия

Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что Россия способна уничтожить Украину за день без применения ядерного оружия. Такое мнение он выразил в колонке на своем сайте.

По его словам, подобную вероятность продемонстрировали удары по инфраструктуре Украины со стороны России. При этом Робертс отметил, что Москва не применяет столь радикальных мер, поскольку «Украина и ее население веками были частью России». «Кремль не хочет, чтобы у его границ оказались руины обедневшей страны», — объяснил бывший работник Белого дома.

Кроме того, Робертс убежден, что представление американцев и европейцев о ситуации не соответствует действительности из-за того, что западные СМИ создали видимость «поражения» России. Подобные сообщения лишь укрепляют «ложную веру в то, что Украина может быть в Крыму к Рождеству», считает он.

России предсказывают победу

Это не первый раз, когда Пол Крейг Робертс пророчит победу России. Ранее он заявил, что престижная американская 101-я дивизия Воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» будет «разорвана в клочья» российской армией, если появится на территории Украины. Тогда он объяснил, что обычно воздушной пехоте не хватает тяжелого вооружения.

Кроме того, журналист иранского издания Kayhan, военный теоретик Сейид Мохаммад-Амин Абади заявил о невозможности победы Украины даже при помощи НАТО. Он пояснил, что за девять месяцев с начала специальной военной операции, украинский лидер Владимир Зеленский так и не достиг заявленных целей. Эксперт выразил мнение, что полный разгром российской армии без начала ядерной войны невозможен. При этом он напомнил, что страны Североатлантического альянса неоднократно заявляли о нежелании прямой войны с Россией.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что при победе России на Украине проиграет вся Европа. Он подчеркнул, что Варшава на стороне Киева, так как это сторона свободы.

Запасы поставок вооружения для ВСУ заканчиваются

Подобные заявления звучат на фоне сообщений СМИ о том, что большинство стран-членов НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. С подобными проблемами столкнулись 20 стран из 30, сообщает американская газета The New York Times. Оставшиеся десять государств пока готовы продолжить помогать, уточнил источник издания.

В материале отмечается, что Североатлантический альянс уже передал Украине оружия на общую сумму в 40 миллиардов долларов. По данным NYT, это соответствует годовому оборонному бюджету Франции. При этом даже готовые продолжать поддержку страны жалуются на объемы выделяемой помощи.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и НАТО от поставок дальнобойного оружия Киеву. Он отметил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс совершают ошибку, которая может иметь катастрофические последствия для всей Европы.

В апреле Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что грузы, содержащие вооружения для Киева, будут законной целью для российских военных.