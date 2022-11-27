. Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова составила таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря
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Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова составила таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря

Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова составила таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря

Известный экстрасенс, таролог и медиум Айгуль Хуснетдинова составила таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года. Карты показали, чего ждать от высших сил в это время. Неделя ожидается активная и благоприятная. Никаких серьезных потрясений ждать не стоит.

Карта энергии недели с 28 ноября по 4 декабря

Судьбу определит «Верховная жрица». Это благоприятная карта, говорящая об активных положительных энергиях. 

Неделя будет простой. Никаких резких поворотов карты Таро не предвидят. Но в то же время вы удивитесь, насколько легко можно получить желаемое. Сама Вселенная на ваших глазах покажет магию исполнения заветных желаний.

Важно прислушиваться к интуиции. Оставьте рациональный подход на потом. Истинное счастье принесут лишь действия, которые идут из самого сердца.

Финансовый гороскоп на неделю


Судьбу денег и любых манипуляций с ними решит карта «Императрица». Финансовые потоки открыты и максимально активизированы. Это значит, что есть шанс укрепить материальное положение. Причем деньги могут появиться самым неожиданным образом:

  • неожиданное повышение по службе;
  • прибавка к зарплате или премия;
  • появится новая подработка;
  • вернут старый забытый долг;
  • инвестиции окупятся.

Благоприятная неделя для покупок. Но здесь есть нюанс. Нужно вкладывать деньги в то, что принесет вам счастье. Если вы совершаете крупную покупку потому что так надо, а не потому что искренне этого желаете, вскоре могут появиться какие-то подводные камни, которые окончательно разочаруют вас в приобретении.

Таро-прогноз на здоровье

Карта «Восьмерка черепов» говорит о хорошем физическом здоровье. Некоторые недуги, волнующие вас последнее время, исчезнут.

Однако могут обостриться психологические проблемы. Подумайте о причинах тревожности, слишком импульсивных и бурных реакций. В идеале обратиться к психологу или психотерапевту. Если желания идти к специалисту нет, то поделитесь переживаниями с близкими людьми. 

Любовный таро-прогноз


Карта «Суд» говорит о радикальных переменах вашего социального статуса. Это значит, что у одиночек высоки шансы познакомиться с потенциальными партнерами. 

В то же время те люди, которые уже состоят в отношениях, будут стоять перед серьезным выбором. На первый план выйдут проблемы пары. То, на что долгое время закрывали глаза, станет настолько явным, что не потерпит отлагательств.

Таролог рекомендует тем, кто намерен разорвать отношения с партнером, сделать это с 28 ноября по 4 декабря 2022 года. Более удачного момента в ближайшие месяцы не будет.

Совет на неделю 

Карта «Король луков» рекомендует налаживать связи с людьми. Возобновите общение со старыми друзьями, коллегами. Возможно, придется вспомнить контакты со школы и университета. Эти социальные связи пригодятся вам в будущем. 

Неделя создана для действий. Ни в коем случае не поддавайтесь хандре и прокрастинации. Действуйте и идите вперед.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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