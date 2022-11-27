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Электротранспорт оснастят российскими батареями

Электротранспорт оснастят российскими батареями«Известия»: в России планируют оснащать аккумуляторами не менее 50 тыс электрокаров в год

Производство российской батареи для электротранспорта начнется в 2025 году. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает издание, прототип нового батарейного модуля на литий-ионных ячейках представила входящая в структуру «Росатома компания «Рэнера» на прошедшем в Сочи международном форуме «Атомэкспо». По данным издания, технические характеристики модуля позволяют гибко изменять емкость батареи и использовать ее не только для легковых автомобилей на электротяге, но и для грузовиков и электробусов.

Ожидается, что серийный выпуск батарей по полному циклу начнется после того, как будет запущена «гигафабрика» по их производству в Калининградской области. Ее строительство началось в октябре этого года. По словам гендиректора «Рэнера» Александра Камашева, опытная эксплуатация батарей, построенных на новых российских модулях, начнется в декабре этого года. Он также добавил, что компания готова обеспечить отечественными аккумуляторами на электрических моделях «Москвича».

Директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев уточнил, что завод сможет ежегодно выпускать до 50 тысяч батарей. Однако эксперты сомневаются, что такое количество электромобилей будет востребовано на российском рынке. Как отметил в разговоре с изданием независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, емкость рынка новых электрокаров на данный момент составляет 3-4 тысячи машин в год.

«Москвич» возобновил серийное производство 23 ноября. Первым автомобилем, который начнут собирать на предприятии, стал кроссовер «Москвич 3». Отечественный автомобиль и электрокроссовер «Москвич 3е», выпуск которого скоро начнется, являются вариантом китайского JAC JS4. Старт производства полностью отечественного электромобиля намечен на конец 2025 года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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