. Эти 10+ игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 29 ноября — 2 декабря + релизы в Game Pass

Вадим Карасев





На следующей неделе, с 29 ноября по 2 декабря, на приставках Xbox выйдет сразу несколько ожидаемых релизов. В один день, 2 декабря, выходят сразу The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound и Marvel’s Midnight Suns. Напомним, что новая часть Need for Speed появится только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

Watch this video on YouTube

Так выглядит список игровых релизов на Xbox на следующую неделю, с 29 ноября по 2 декабря:

Game Pass

Speedgunner Ultra (29 ноября)Soccer Story (29 ноября)The Knight Witch (29 ноября)Astronite (30 ноября)Gundam Evolution (30 ноября)Megalan 11 (30 ноября)New Joe & Mac — Caveman Ninja (1 декабря)Sword of the Vagrant (1 декабря)Warp Drive (1 декабря)Marvel’s Midnight Suns (2 декабря)Need for Speed Unbound (Xbox Series X | S) (2 декабря)The Callisto Protocol (2 декабря)

Для подписки Game Pass следующая неделя тоже довольно интересная, в игровом сервисе выйдет не менее 4 новых проектов:

Insurgency: Sandstorm (только Xbox) (29 ноября)Need for Speed Unbound (29 ноября) (Xbox Series X | S) — 10-часовая пробная версия по Game Pass UltimateSoccer Story (29 ноября)Warhammer 40K: Darktide (только PC) (30 ноября)Watch this video on YouTube