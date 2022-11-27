. Юрий Николаев признался, что мама скончалась в день его рождения

Ведущий Юрий Николаев поделился семейной тайной. Телеведущий сохранил теплые воспоминания о матери Валентине Игнатовне, которой не стало много лет назад из-за тяжелой болезни. Женщина до последнего скрывала недуг от родных. После развала СССР родители Николаева остались в Кишиневе, куда были распределены по работе, но часто навещали сына в Москве. В последние годы жизни родительница телеведущего находилась рядом с ним в столице. Валентина Игнатовна серьезно болела, но не торопилась рассказывать о проблемах близким. «Узнал об этом от сестры. Она случайно перебирала какие-то бумаги мамы и наткнулась на диагноз», — вспомнил 73-летний Юрий Александрович в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Около восьми лет Валентине Николаевой удавалось хранить страшную тайну в себе. Телеведущий считает поступок родительницы неправильным, но все же относится с уважением к ее решению.«Так она распорядилась своей судьбой. Мама прожила около 4-5 лет после того, как мы узнали и хоть что-то начали предпринимать. Мама проводила дни на даче на Истре, ей там нравилось. Она ходила, сколько могла. Но все равно ее тянуло домой. Я успел с ней попрощаться. Мне позвонила сестра и сказала, что надо приезжать. Мама скончалась в день моего рождения. Она родила меня 16 декабря. И умерла… 16 декабря. Папа недолго прожил после ее смерти — четыре года», — поделился Николаев болью. А потом заболел и сам Юрий Николаев. Супруга почувствовала что-то неладное и отправила его на обследование. В итоге у телеведущего обнаружили рак. «Жена проявила себя преданным человеком. Она была все время со мной. Никогда не спрашивал, за что мне болезнь. Я человек верующий и каждый вечер, когда молюсь, прошу прощения за все грехи. Я благодарен Господу за то, что он держит меня на этой земле. В молодости я бы предостерег себя — все, что говорят люди — дели на сто и относись к этому поспокойнее», — заключил он.