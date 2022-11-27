. Как понравиться Львам: 5 важных советов астрологов

Вадим Карасев

Любовь не всегда бывает взаимной, и поделать в таких случаях ничего нельзя, но если в человеке есть хотя бы толика симпатии, её можно превратить в нечто большее. Астрологи рассказали, как это сделать, если вам нравится человек такого яркого Знака как Лев.

У Львов достаточно много хороших и плохих черт характера. Их с легкостью можно назвать людьми, в которых гармонично сочетается абсолютно всё. Возможно, этим они и притягивают к себе много внимания и являются такими обаятельными и харизматичными, ведь они не стараются казаться идеальными.

Полюбите то, что любит Лев

Это обязательное правило для тех, кто хочет понравиться Льву, причем сделать это максимально быстро. Проблема в том, что полюбить что-то, что вам не по духу, невозможно. В таком случае важно, во-первых, не притворяться, что вам нравится то, что любит Лев. Во-вторых, лучше не отзываться плохо о том, что этот человек обожает.

Например, вам не нравятся фильмы ужасов, а Лев от них без ума. В таком случае постарайтесь хотя бы не критиковать его за такой выбор. Скажите, что вы восхищаетесь этим человеком, потому что вам попросту страшно смотреть такое кино. Если же есть хоть что-то из увлечений Льва, что вы тоже любите, не молчите об этом. Так вы сможете понравиться ему или ей быстрее.

Забудьте о других людях

Львы не потерпят, если вы будете флиртовать с кем-то еще. Если же вы, наоборот, покажете этому человеку, что он для вас единственный и неповторимый, можете рассчитываться на ответную позитивную реакцию. Львы ненавидят, когда их провоцируют на ревность, поскольку они крайне самолюбивы. Они не согласятся быть для вас номером два. Будьте уверены в том, что они сразу почувствуют, что вы держите их про запас. Если вы пойдете на какие-то ограничения и риски ради них, шансы понравиться им резко поползут вверх.

Не спорьте со Львом

Соглашаться с этим человеком тоже не обязательно, однако, если Лев увидит, что вы не стремитесь его в чем-то переубедить, это послужит отличным началом для плодотворных отношений и крепкой любви. Переспорить Льва сложно, да и последствия могут быть неприятными, так что просто расслабьтесь и перестаньте навязывать свое мнение.

Делайте Львы комплименты

Львы обожают, когда кто-то говорит им, какие они красивые, умные, успешные. Это достаточно умные люди, поэтому они с легкостью разглядят в ваших словах лесть и ложь. Делайте комплименты правильно, подкрепляя их фактами. Больше всего Львы любят, когда кто-то хвалит их вкус в кино, в одежде. Еще можете похвалить их за наличие стиля. Для них это как бальзам на душу, так что за подобные слова они будут вас обожать. Как минимум, вы станете хорошими друзьями.

Не указывайте Льву что делать

Представители данного Знака ненавидят, когда кто-то говорит им, как и что нужно делать. Если вы позволите Льву самостоятельно принимать решения и не станете ограничивать этого человека в словах и поступках, то он будет вас ценить и уважать. Это основа для построения дружбы или отношений. Дайте Львы свободу, и он возьмет вас за руку, чтобы провести по дороге счастья. Запретите Льву что-то делать, и он в тот же момент перестанет в вас нуждаться.