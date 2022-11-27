. Как с начала года подорожали российские и импортные подержанные автомобили

Вадим Карасев

Антироссийские санкции, волатильность рубля и разрыв привычных логистических цепочек значительно повлияли на рынок подержанных автомобилей в России. Портал Autonews.ru, ссылаясь на исследования специалистов сервиса "Авито Авто", проанализировал динамику стоимости бывших в употреблении моделей возрастом от 1 года до 3 лет в трех категориях: машины российского производства, популярные кроссоверы и рамные внедорожники.



В выборку отечественных автомобилей автоэксперты включили четыре модели от "АвтоВАЗа": Lada Vesta, Granta, Largus и компактный внедорожник Niva Legend. Отслеживалась также динамика стоимости внедорожников Hunter и Patriot производства УАЗ. Каждая из моделей "вела" себя по-разному. Сильнее всего в относительном выражении подорожали именно автомобили из Ульяновска, в то время как стоимость "Лад" к октябрю 2022 года увеличилась только на 1-2%.

Цены на подержанные российские автомобили

Анализируя рынок подержанных импортных кроссоверов, эксперты включили в перечень шесть популярных моделей из Японии, Южной Кореи и Германии. Настоящий рывок, по данным "Авито Авто", сделал японский Toyota RAV4 — его средняя стоимость возросла более чем на 10%, дойдя почти до 3,3 млн. Затем, однако, именно RAV4 упал в цене сильнее конкурентов, вплотную приблизившись к показателю в 3 млн руб. Единственная машина в выборке, которая до сих пор продолжает показывать небольшой, но устойчивый рост, — Mitsubishi Outlander. Кроссовер подорожал примерно на 200 тыс. руб., то есть на 4,5-5%.



Цены на подержанные кроссоверы в России

"Средняя цена кроссоверов многих популярных моделей в возрасте от года до трех лет начала снижаться с апреля 2022 года, и тренд на заметный рост средних цен в этот сегмент авторынка уже не вернулся. В результате средняя цена некоторых популярных моделей на конец октября не продемонстрировала заметного роста в сравнении с началом 2022 года. Так, например, средняя стоимость автомобилей в возрасте от года до трех лет модели Hyundai Tucson в октябре оказалась только на 6% выше, чем в январе, рост средней цены авто в возрасте до трех лет модели Mazda CX-5 в сравнении с январем составил 3,8%, Volkswagen Tiguan — 3%", – рассказали аналитики рынка.

В категории рамных внедорожников в возрасте от 1 до 3 лет специалисты упомянули пять моделей, каждая из которых может похвастаться выдающейся "вездеходностью": два автомобиля Toyota, по одному Mitsubishi, Jeep, а также китайский Haval H9. Несмотря на то что машины производства КНР только наращивают свою "экспансию" на российский рынок, сильнее всего подорожал поначалу именно Haval. По данным "Авито Авто", только в марте его стоимость поднялась почти на 15% — с 2,9 млн до 3,5 млн руб. Похожую динамику продемонстрировал и Mitsubishi Pajero Sport — цена на подержанный внедорожник поднялась с 3 до 3,5 млн рублей.

Цены на рамные внедорожники возрастом до 3 лет в России

После февраля 2022-го года в России значительно подорожали все составляющие части автомобилей – запчасти, шины, расходники, а также сами авто, в том числе подержанные. Эксперты проанализировали динамику стоимости самых популярных машин на вторичном рынке.