. Какие гонорары получали звезды советского кино за свои хитовые роли (17 фото)

Вадим Карасев

Голливудские звезды кино во все времена получали внушительные гонорары, которые сразу же открывали им врата в мир роскоши. А современные актеры и вовсе стали получать десятки миллионов долларов всего за одну роль. Одной такой зарплаты обычному человеку хватило было на несколько жизней. А вот звезды советского кино получали куда более скромные гонорары. Безусловно, полученных средств хватало, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Однако эти суммы совсем нельзя было назвать заоблачными. Итак, какие гонорары получали звезды советского кино за свои хитовые роли.Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница»Актриса получила за яркую и выдающуюся роль всего 1200 рублей. При этом Наталья снималась без дублёрши и выполняла многие опасные трюки самостоятельно.Владимир Этуш в «Кавказской пленнице»Роль позволила заработать артисту скромные 223 рубля.Евгений Моргунов в фильме «Кавказская пленница»За роль Бывалого Моргунов получил 1979 рублей.Александр Демьяненко в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»За роль обаятельного и бесстрашного Шурика Александр заработал 5220 рублей.Наталья Селезнёва в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»Миловидная молодая артистка и вовсе получила 362 рубля за роль студентки Лиды.Светлана Светличная в фильме «Бриллиантовая рука»За своё непродолжительное, но крайне эффектное появление на экране актриса получила всего 346 рублей.Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь»Артистка получила за съёмки в новогоднем фильме 3250 рублей.Юрий Яковлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»За свою двойную роль (Ивана Бунши и Ивана Грозного) актёру заплатили 4300 рублей.Наталья Кустинская в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»За небольшую роль запоминающейся подруги режиссёра Якина Наталье выплатили 163 рубля.Анатолий Папанов в фильме «Бриллиантовая рука»Чуть больше подзаработал Папанов, снявшись в известной советской комедии. Его гонорар за съёмки составил 2288 рублей.Андрей Миронов в фильме «Бриллиантовая рука»Чуть скромнее вышла оплата за этот же фильм у Миронова. Он получил 1920 рублей.Оля и Таня Юкины в фильме «Королевство кривых зеркал»Маленькие актрисы получили всего по 80 рублей за съёмки в художественном фильме-сказке.Ирина Алферова в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра»За исполнение прекрасной Констанции актрисе заплатили 825 рублей.Михаил Боярский в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра»Боярскому повезло получить более весомый гонорар. Актёру выплатили за роль бравого мушкетёра 3225 рублей.Вячеслав Тихонов «Семнадцать мгновений весны»Один из самых больших гонораров советского кино был положен Вячеславу Тихонову. За роль разведчика в «Семнадцати мгновениях весны» ему заплатили целых 5500 рублей.Арчил Гомиашвили в фильме «Двенадцать стульев»За роль Остапа Бендера актёр получил 6120 рублей.Сергей Филиппов в фильме «Двенадцать стульев»Ещё одним рекордсменом можно назвать Сергея Филиппова. Он заработал за свою роль Кисы Воробьянинова 6275 рублей.