. Какие продукты можно употреблять на заговенье перед Рождественским постом в 2022 году
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Какие продукты можно употреблять на заговенье перед Рождественским постом в 2022 году

Какие продукты можно употреблять на заговенье перед Рождественским постом в 2022 году

В воскресенье, 27 ноября, верующие отмечают заговенье на Рождественский пост в 2022 году. Как правильно заговляться и что можно есть в этот день, узнали журналисты Rsute.

Что такое заговенье

Это особая дата у верующих людей, которая связана с подготовкой к посту. Заговеньем называют последний день перед периодом строгих ограничений. Верующие готовятся к длительному посту физически и духовно. Но делается это согласно установленным правилам.

Заговенье перед длительным 40-дневным Рождественским постом называют Филипповым. В этот день верующие чтут память апостола Филиппа.

Что можно есть в заговенье


Строгих ограничений в питании перед началом поста нет. Верующие со спокойной душой могут позволить себе есть что угодно, включая мясные деликатесы и молочные продукты. Не возбраняется употребление алкоголя. Все перечисленные изыски будут запрещены во время Рождественского поста.

В то же время верующим рекомендуется позаботиться о плавном переходе на постную пищу. Поэтому наедаться до отвала нежелательно. В идеале сделать один или два приема пищи полностью постными, исключив мясо и молоко.

Как правильно заговляться

Важное символическое значение имеет как Рождественский пост, так и день до него. Поэтому обязательна подготовка к 40-дневному периоду очищения души и тела. 

В заговенье стоит сделать следующие дела:

  • помочь другим, особенно нуждающимся;
  • прощать обиды;
  • молиться об удачном соблюдении поста.


На Руси в заговенье не принято было работать. Люди веселились и отдыхали. Это был последний день, когда играли свадьбы. После начала Рождественского поста жениться было не принято. Свадьбы гуляли уже в следующем сезоне. 

Скоромную пищу, которую в день перед постом не доели, выносили на улицу. Эта еда предназначалась для духов, чтобы они защищали домашний скот.

Что запрещено делать 27 ноября 2022 года

В заговенье разрешается употреблять любую пищу и алкоголь, но не следует переедать и злоупотреблять спиртным. День стоит провести спокойно и скромно. По этой же причине не стоит излишне веселиться и устраивать вечеринки.

Запрещается браниться, шумно и злостно выяснять отношения с близкими. Нельзя начинать длительный пост с негативных эмоций.

Нежелательно проводить день в грусти и печали. Вместо этого обратитесь к Богу с молитвой. Поблагодарите его о том, что живете и что имеете.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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