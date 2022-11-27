. Какие сосиски самые лучшие?

Роскачество определила лучшие сосиски в магазинах. В ходе исследования было проверено 17 торговых марок. Эксперты Роскачества назвали марку мясных сосисок, которую лучше не покупать. Лабораторные проверки показали, что сосиски «Микоян» содержат в себе крахмал и свиные шкурки. Сотрудники Роскачества добавили, опасных веществ и ГМО этот продукт не содержит. Помимо сосисок «Микояна», эксперты не советуют брать сосиски «Мясославль» и «Сибирская продовольственная компания». А вот сосиски «Молочные» стали лучше по качеству. «Регулярные исследования показывают, что сосиски «Молочные» год от года в целом становятся более качественными и безопасными. Перестали встречаться превышения по антибиотикам и опасные бактерии. Маркировка в части состава теперь более достоверная, чем раньше. Кроме того, сосиски за 5 лет исследований стали вкуснее!», – отметили в Роскачестве.