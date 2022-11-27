. Катя Гордон призналась, что чуть не умерла во время третьих родов: "Видела тоннель и яркий свет"

Вадим Карасев

Неделю назад 42-летняя Катя Гордон обрадовала своих подписчиков радостной новостью, сообщив им, что у нее появился на свет третий ребенок. Как выяснилось, последние роды оказались для нее весьма непростыми. Общественный деятель оказалась в буквальном смысле на грани жизни и смерти.

На своей странице в соцсетях Катя Гордон призналась, что во время третьих родов едва не отправилась на тот свет.



Расскажу вам страшилку… точнее, для тех, кто пережил аналогичный опыт - это вовсе не страшно. Я про опыт умирания, точнее, про пограничное состояние жизни и смерти.

По словам Кати Гордон, врачи были вынуждены бороться за ее жизнь. Звезде пришлось делать сложную операцию с переливанием около четырех литров крови.

Я увидела весь тот набор картинок, о которых говорят люди, пережившие клиническую смерть. Что это? Общая галлюцинация? Подсознательное? Некое предсмертное правило функционирования мозга? Не знаю… Я видела близких умерших, я видела операционный стол со стороны, видела тоннель… точнее, аллею деревьев и в конце нее яркий свет.

Как отметила Катя Гордон, в этот момент она ощутила необычайную легкость. "Я вдруг поняла, что на земле чистилище и горе, и тело очень тяжелое… и теперь наконец очень легко. Я увидела своего друга из детства Васю, и мы уже направились в сторону света… на рыбалку… но тут меня спасли. Или, напротив, вернули еще помучиться", - написала знаменитость.

Катя Гордон рассказала о выводах, которые она сделала после того, как чуть не умерла во время третьих родов.

"Так вот после этого я живу со стойким ощущением, что мы тут временно и важно не быть дерьмом. Мне не очень страшно умирать, быть без денег (хотя хотелось бы с…), но очень многое стало второстепенным. Жизнь здесь штука непростая, связанная отработками… и единственное, что в наших силах… обмануть на время наших детей и сделать им некое подобие рая", - заключила знаменитость.



Катя Гордон дала третьему сыну необычное имя

Кати Гордон решила назвать третьего сына Теодором после посещения храма Святого Саввы в Белграде, где она попросила у Бога дать ей и ее мужу, бизнесмену Виктору Хархалису, мальчика.

Увидела я там мозаику Святого Теодора и написала мужу… будет сын… назовем его так <...> мы рожали (так вышло) чуть раньше срока… и только что оказалось, что именно сегодня… день Святого Теодора! Вот такое совпадение. Спасибо родные, что молились за меня. И помните, что чудеса случаются, особенно с теми, кто сам их тоже старается организовать другим! С рождением меня третьего сына… Теодора, Тео, которого я однажды загадала в Белграде.