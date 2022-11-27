Катя Гордон призналась, что чуть не умерла во время третьих родов: "Видела тоннель и яркий свет"
Неделю назад 42-летняя Катя Гордон обрадовала своих подписчиков радостной новостью, сообщив им, что у нее появился на свет третий ребенок. Как выяснилось, последние роды оказались для нее весьма непростыми. Общественный деятель оказалась в буквальном смысле на грани жизни и смерти.
На своей странице в соцсетях Катя Гордон призналась, что во время третьих родов едва не отправилась на тот свет.
По словам Кати Гордон, врачи были вынуждены бороться за ее жизнь. Звезде пришлось делать сложную операцию с переливанием около четырех литров крови.
Как отметила Катя Гордон, в этот момент она ощутила необычайную легкость. "Я вдруг поняла, что на земле чистилище и горе, и тело очень тяжелое… и теперь наконец очень легко. Я увидела своего друга из детства Васю, и мы уже направились в сторону света… на рыбалку… но тут меня спасли. Или, напротив, вернули еще помучиться", - написала знаменитость.
Катя Гордон рассказала о выводах, которые она сделала после того, как чуть не умерла во время третьих родов.
"Так вот после этого я живу со стойким ощущением, что мы тут временно и важно не быть дерьмом. Мне не очень страшно умирать, быть без денег (хотя хотелось бы с…), но очень многое стало второстепенным. Жизнь здесь штука непростая, связанная отработками… и единственное, что в наших силах… обмануть на время наших детей и сделать им некое подобие рая", - заключила знаменитость.
Катя Гордон дала третьему сыну необычное имя
Кати Гордон решила назвать третьего сына Теодором после посещения храма Святого Саввы в Белграде, где она попросила у Бога дать ей и ее мужу, бизнесмену Виктору Хархалису, мальчика.