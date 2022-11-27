. Катя Гордон рассказала, что видела, когда умерла

Ведущая Катя Гордон побывала по ту сторону жизни. В середине ноября Катя Гордон, певица, автор песен, глава юридической фирмы, стала мамой в третий раз. Звезда родила сына. Теперь она — счастливая мама сразу троих мальчишек! Несмотря на то, что прошло всего 10 дней, Екатерина уже села на диету и вышла на работу. Хотя ее роды были совсем не простыми. На днях Гордон рассказала, что ее «непростая детородная история» (это цитата) закончилась хэппэндом только благодаря ее врачу — Татьяне Олеговне Нормантович. Деталями Катя с поклонниками не поделилась, но сейчас потихоньку начинает рассказывать о своих эмоциях. Оказывается, то ли во время операции кесарево сечение, то ли после него Катя потеряла очень много крови — целых 4 литра. И врачи буквально боролись за ее жизнь. При этом Гордон понимала все, что происходит, но и видела интересные картинки.«Когда я влипла в неожиданно сложную операцию с переливанием крови и борьбой за мою жизнь, я увидела весь тот набор картинок, о которых говорят люди, пережившие клиническую смерть. Что это? Общая галлюцинация? Подсознательное? Некое предсмертное правило функционирования мозга? Не знаю... Я видела близких, умерших, я видела тоннель... Точнее, аллею деревьев и в конце нее яркий свет. А еще мне было очень легко. Я вдруг поняла, что на земле чистилище и горе, и тело очень тяжелое. И теперь наконец очень легко. Я увидела друга из детства — Васю, и мы уже направились в сторону света... На рыбалку! (Смеется.) Но тут меня спасли. Или напротив, вернули езе помучиться...», — рассказала Гордон. Поклонники Кати порадовались, что все закончилось хорошо и что она сейчас чувствует себя прекрасно. Кстати, Гордон, которая уже отошла от всей этой истории, не исключает варианта, что пойдет рожать еще. «Может, это еще не конец. Может быть хэппи, но не совсем энд!» — шутит звезда.