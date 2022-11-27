. Китай показал, как будет выглядеть его база на Луне в 2028 году
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Китай показал, как будет выглядеть его база на Луне в 2028 году

Китай показал, как будет выглядеть его база на Луне в 2028 году

Китай планирует к 2028 году построить на Луне первую исследовательскую базу. Об этом сообщает информационное агентство Сaixin.

Первая в истории космическая база на Луне должна быть возведена роботами, за несколько лет до того, как на спутник приземлятся первые китайские тайконавты. База, вероятно, будет снабжаться энергией за счет ядерного реактора. Она будет состоять из посадочного модуля, бункера, орбитального модуля и лунного ровера (планетохода). Все необходимое будет построено или доставлено в ходе шестой, седьмой и восьмой миссий "Чанъэ", заявили в Пекине.


"Наши тайконавты, вероятно, смогут отправиться на Луну в ближайшие 10 лет", — рассказал журналистам главный конструктор программы КНР по освоению Луны У Вэйжень.

В Китае ожидают, что база станет первым аванпостом человечества на южном полюсе Луны: ученые уверены, что в этой области проще всего будет обнаружить воду, туда же в своих проектах нацеливается и американская NASA. Впоследствии Китай рассчитывает расширить базу, превратив ее в международную исследовательскую станцию.

Проект строительства базы на Луне Китай осуществит в тесном сотрудничестве с Россией – соответствующий меморандум стороны подписали в 2021 году, теперь готовится межправительственное соглашение. Москва и Пекин в настоящее время готовят новую пятилетнюю программу взаимодействия в космосе.

Проект китайской базы на Луне

КНР продолжает наращивать амбиции в сфере освоения космоса, осуществляя околоземные, лунные и даже марсианские проекты. Так, в обозримом будущем Китай планирует возвести орбитальную солнечную электростанцию для обеспечения электричеством наземных потребителей.

По состоянию на 2022 год КНР остается единственным серьезным конкурентом США относительно изучения и освоения Луны. Тремя годами ранее Китай стал первой в мире страной, высадившей ровер на обратной стороне земного спутника. Позже аппарат доставил на Землю собственные образцы лунного грунта.

Китай будет строить лунную базу в тесном сотрудничестве с Россией

Ранее "Роскосмос" сообщил об отмене разработки лунной ракеты. Уже запланированные лунные миссии были отложены — исследовательский аппарат "Луна-25" теперь, предположительно, будет запущен летом 2023 года, хотя изначально космический корабль должен был взлететь в минувшем октябре.

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По материалам: uposters.ru

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