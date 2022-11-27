. Когда день матери в России в 2022 году: история и традиции самого доброго праздника осени, открытки
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Когда день матери в России в 2022 году: история и традиции самого доброго праздника осени, открытки

Когда день матери в России в 2022 году: история и традиции самого доброго праздника осени, открытки

Есть несколько дат в календаре, когда отмечают День матери. Несмотря на то, что в разных странах его празднуют в разные дни, цель у него одна — отдать дань уважения мамам. В России День матери отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября.

История Дня матери

История праздника берет свое начало еще с первой половины 20 века. Инициатива чествовать матерей появилась у молодой американки Анны Джервис в 1908 году. Праздновать этот день она предложила в память о своей покойной матери.


Джервис долго писала письма в разные учреждения, а также говорила о своей идее с известными лицами. Все ее старания оказались не напрасными, в 1910 году в Америке был отмечен первый День матери. Потом к празднованию этого дня присоединились другие страны.

Мама испытывает большую любовь к своему ребенку. Ученые связывают материнскую любовь с появлением гормона окситоцина в крови. Если же связь между матерью и ребенком не установилась, то в этом виноват недостаток нужных гормонов в организме.

Дата празднования Дня матери в России


В России праздник начали отмечать с 1998 года.  Из года в год в российском обществе он становится все более популярным. Дата праздника меняется каждый год, потому что он отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2022 году это будет 27 ноября.

 Сложно поспорить с тем, что этот праздник будет вечным, потому что мама является самым главными человеком в жизни каждого. Когда женщина становится матерью, она автоматически открывает в себе самые важные качества: любовь, доброта, забота, самопожертвование и терпение.

Традиции праздника


Праздник посвящен всем матерям, тем, кто дал новую жизнь, передал опыт и знания. Пока живы наши родители, для них мы всегда будет оставаться детьми, сколько бы лет нам ни было.

В праздничный день необходимо навестить своих матерей, поздравить и подарить подарок. Еще раз напомнить о том, что они являются очень важными в жизни своих детей. Именно мама будет любить своего ребенка так, как никто другой. При этом, что бы ни творил ребенок, она всегда будет ему сочувствовать и помогать во всем.


Если по каким-либо причинам у вас не получается отправиться к матери в этот день, нужно ей позвонить и сказать теплые слова, сделать маме приятно. Ведь она самый дорогой человек на всей планете.

Многие зарубежные страны связывают праздник Дня матери с религиозными традициями. К примеру, в Америке праздник отмечают во второе воскресенье мая. В данный день дети спешат проведать своих матерей, а также порадовать их подарочком.


Многие семьи стремятся в праздничный день собраться за большим столом, чтобы порадовать своего родного человечка и поблагодарить его за все. Те, у кого мама умерла, в праздничный день вспоминают о ней.

День матери позволяет еще раз подчеркнуть самые лучшие традиции отношения всех россиян к материнству. Праздник помогает объединить все слои нашего общества. Он позволяет правительству и обществу в целом обратить внимание на проблемы, которые касаются материнства в нашей стране.

Как отмечают праздник матерей в России


Этому дню посвящаются разные мероприятия. Дети в детских садах делают разные поделки своим мамам, готовят красивые выступления и номера.

В последнее время в День матери принято проводить культурно-массовые мероприятия. Некоторые из них проводят при поддержке местных властей. Во многих городах страны матерям дарят дипломы, почетные знаки, медали, премии и звания самой лучшей матери.

Сейчас в России праздник занимает одно из самых важных мест. В этот день никто не может оставаться равнодушным, каждый спешит выразить слова благодарности своей любимой мамочке за то, что воспитала и внесла большой вклад в будущее своего ребенка.


Главным символом праздника матерей в России служит плюшевый мишка, который держит в своей лапе незабудку. Приобрести такие игрушки можно в любом магазине российского города. В праздничный день волонтеры дарят всем прохожим символ праздника, который напоминает многим о Дне матери.

Есть еще один обычай, который был позаимствован у американцев – прикалывать на свою одежду гвоздику. Если мама жива, то гвоздика красного цвета, если мамы нет в живых, то гвоздику крепят белого цвета.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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