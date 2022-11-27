. Когда закончится экономический кризис 2022 ?

Эксперт рассказал, когда улучшится финансовая обстановка. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв дал экспертную оценку ситуации в отечественной экономике. Стало известно, когда случится переломный момент и финансовые дела россиян улучшатся. Эксперт по экономике уверен, что отсчет кризиса в стране пошел со второго квартала этого года. «Именно тогда начался спад. Но произошел он не в одночасье. Кризисная ситуация развивалась плавно. Понимаете, нельзя «на раз-два-три» обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли», – отметил Широв. А вот спад напряженной ситуации специалист обещает чрез полтора года. «По нашим оценкам, кризис, переживаемый сейчас экономикой России, продлится примерно полтора года», – заключил эксперт в беседе с ria.ru.