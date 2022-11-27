. Красносельский заявил, что Молдова осознанно идет на обострение отношений

Со стороны Кишинева проявляется только желание создавать проблемы, а не решать их с помощью переговоров. Такую позицию «Парламентской газете» выразил президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

После избрания в Молдове нового президента — Майи Санду — переговоры между республиками практически остановились, пояснил он. Все обращения руководства Приднестровья также остаются без ответа. В нем надеются, что возобновить переговорный процесс еще возможно. Ведь, по мнению Красносельского, этот конфликт реально урегулировать только дипломатическим путем. Но в Молдове такая позиция отклика пока не находит.

«С той стороны нет желания решать проблемы, зато есть желание их создавать. На сегодняшний день Кишинев фактически вышел из большинства ранее достигнутых договоренностей. Десятилетие активной работы переговорщиков, усилия международных участников переговорного процесса, по сути, выброшены в урну», — рассказал президент.

В частности, молдавской стороной заморожена реализация пакета соглашений «Берлин +», практически не работает механизм нейтральных номеров для приднестровских автомобилистов, а должностных лиц Приднестровья усиленно обыскивают на границе. Кроме того, 23 ноября Молдова сорвала вылет министра иностранных дел республики в Россию.

«Это беспрецедентный случай. Кишинев осознанно идет на обострение. Тем не менее мы не собираемся закрывать двери, рассчитываем на возобновление и развитие диалога с Молдовой, готовы двигаться вперед в переговорах на любом уровне», — подытожил Красносельский.

Материал будет полностью опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.