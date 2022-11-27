. Красотка готовит пп-завтрак
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Красотка готовит пп-завтрак

Перед нами темноволосая красавица, которая явно умеет не только следить за своим телом, но еще и на кухне кашеварить. Несмотря на то, что уже завтрак, она готовит пп-десерт.

Для тех, кто хочет порадовать себя любимого.
- 1 яйцо
- 1 банан
- 50 гр.овсянки
- 20 гр.какао-порошка
- 100-150мл молока (у меня обезжиренное)
- Ложка масла (у меня гр.10 оливкового)
- Подсластитель по вкусу
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По материалам: триникси

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