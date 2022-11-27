. Красотка готовит пп-завтрак

Вадим Карасев

Перед нами темноволосая красавица, которая явно умеет не только следить за своим телом, но еще и на кухне кашеварить. Несмотря на то, что уже завтрак, она готовит пп-десерт.Для тех, кто хочет порадовать себя любимого.- 1 яйцо- 1 банан- 50 гр.овсянки- 20 гр.какао-порошка- 100-150мл молока (у меня обезжиренное)- Ложка масла (у меня гр.10 оливкового)- Подсластитель по вкусу