Красотка готовит пп-завтрак
Сегодня, 07:11 Вадим Карасев
Перед нами темноволосая красавица, которая явно умеет не только следить за своим телом, но еще и на кухне кашеварить. Несмотря на то, что уже завтрак, она готовит пп-десерт.
Для тех, кто хочет порадовать себя любимого.
- 1 яйцо
- 1 банан
- 50 гр.овсянки
- 20 гр.какао-порошка
- 100-150мл молока (у меня обезжиренное)
- Ложка масла (у меня гр.10 оливкового)
- Подсластитель по вкусу
Для тех, кто хочет порадовать себя любимого.
- 1 яйцо
- 1 банан
- 50 гр.овсянки
- 20 гр.какао-порошка
- 100-150мл молока (у меня обезжиренное)
- Ложка масла (у меня гр.10 оливкового)
- Подсластитель по вкусу
По материалам: триникси