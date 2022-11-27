. Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем

Певица Ксения Новикова предостерегла женщин. Брак солистки «Блестящих» с бизнесменом Алексеем Сорокиным развалился еще в июле 2018 года. Однако экс-супруг не оставляет певицу в покое и судится с ней из-за недвижимости. 42-летняя Ксения Новикова продолжает отстаивать право на имущество: бывший муж надеется получить дом, который строился еще до развода. Певица делает все, чтобы не остаться без крыши над головой вместе с сыновьями. Тем временем предприниматель ни в чем себе не отказывает и отдыхает в респектабельных ресторанах. Новикова поделилась с подписчиками публикацией, в которой предостерегает будущую пассию богатенького бизнесмена от опрометчивого поступка и смеется над экс-супругом. Она пишет, что кадры сиесты ей скинула подруга. «А вот и лысый «бедняга» Алексей, который пытается отнять у меня и детей, наш дом. Вполне здоров и не бедствует! Ходит по дорогим заведениям, ищет новые жертвы. Берегите ваши денежки и нервы от этого милого весельчака и балагура. Так что, граждане, будьте бдительны. Лешка вышел на охоту», — говорит певица.К слову, это не первый раз, когда Ксения публикует негативный пост о своем бывшем. Несколько месяцев назад она рассказывала, что Сорокин требует отдать ему дом и оплатить судебные издержки по иску, который сам подал. Он просит певицу компенсировать расходы в размере 200 тысяч рублей. «Хочу обратиться к нашим общим друзьям, бывшим и нынешним: дорогие мои, покормите там Лешку, а то у него дела совсем плохи, обнищал! А вообще, я думала, что нельзя уже пасть ниже, когда Сорокин подал в суд, пытаясь выставить меня и детей из моего же дома. Но нет, я ошиблась — можно!» — возмущалась исполнительница. Ксения Новикова и Алексей Сорокин были в браке всего три года. Певица уверяет, в этот период она начала возводить дом на свои деньги. Артистка планировала построить семейное гнездышко и обосноваться в нем вместе с сыновьями от первого брака: Мироном и Богданом. Однако долгой любви с Алексеем не получилось. Теперь солистке «Блестящих» приходится бегать по судам и доказывать право на владение недвижимостью.