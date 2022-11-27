. Кто родился 27 ноября

Игорь Юрьевич Артемьев (61 год), помощник председателя Правительства РФ. Являлся председателем комитета по бюджету Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Занимал должности первого вице-губернатора и председателя Комитета финансов Администрации города. Избирался депутатом Государственной Думы третьего созыва.

Шестнадцать лет возглавлял Федеральную антимонопольную службу. В ноябре 2020 года был назначен помощником председателя Правительства РФ.

Игорь Артемьев — автор более 40 научных статей и изобретений, 7 монографий по вопросам бюджета и экономики.

Исмаил Омар Гелле (75 лет), президент Джибути. Работал в полиции, руководил службами внешней и внутренней национальной безопасности страны.

В 1999 году победил на выборах президента Джибути. Четырежды, в 2005, 2011, 2016 и 2021 годах, переизбирался на этот пост.

Владимир Львович Машков (59 лет), художественный руководитель Московского театра Олега Табакова. Народный артист России. Был актёром МХАТ им. Чехова, где был занят в спектаклях «Матросская тишина», «Ревизор», «Механическое пианино» и других. В качестве театрального режиссера поставил спектакли «Страсти по Бумбарашу», «№ 13», «Трёхгрошовая опера» и другие.

Известность к актёру пришла в 1994 году после выхода фильмов «Лимита» и «Подмосковные вечера». Всего в фильмографии Владимира Машкова около 50 картин. Среди них, «Вор», «Русский бунт», «Олигарх», «Охота на пиранью», «Папа», «Край», «Георгий Р.», «Экипаж», «Дуэлянт» и другие.

В качестве режиссёра снял фильмы «Сирота казанская» и «Папа», причем в последнем выступил также в качестве сценариста.

В апреле 2018 года Владимир Машков занял пост художественного руководителя Московского театра Олега Табакова.

Борис Борисович Гребенщиков (69 лет), российский музыкант. Основатель и лидер рок-группы «Аквариум», совместно с которой выпустил альбомы «День серебра», «Гиперборея», «Лошадь белая» и другие.

Написал музыку к фильмам «Рок», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Нежный возраст» и др.

Песни Бориса Гребенщикова звучат в картинах «Асса», «Курьер», «Азазель» и др.

Григорий Бенционович Остер (75 лет), российский писатель, поэт и драматург. Автор многочисленных книг для детей, таких как «Папамамалогия», «Воспитание взрослых», «Вредные советы», «Гадание по рукам, ногам, ушам, спине и шее».

Григорий Остер написал сценарии к художественному фильму «До первой крови», а также к мультфильмам «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Осторожно, обезьянки!» и другим.

Галина Александровна Польских, российская актриса. Народная артистка РСФСР. Её кинодебют состоялся в 1962 году в драме режиссёра Юлия Карасика «Дикая собака Динго». Всего на счету Галины Польских около 160 киноработ. Среди них такие известные картины, как «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень», «По семейным обстоятельствам», «Любить по-русски».

Среди её театральных работ — антрепризные спектакли «Держись, Голливуд!», «Хочу купить вашего мужа» и др.

Юрий Евлампиевич Титов (87 лет), советский гимнаст и спортивный деятель. Заслуженный мастер спорта СССР. Спортсмен — олимпийский чемпион 1956 года, многократный чемпион мира, Европы и СССР. Всего завоевал 33 медали, из них 11 — золотых.

Закончив в 1966 году спортивную карьеры, Юрий Титов возглавлял Международную федерацию гимнастики, Федерацию спортивной гимнастики РФ.