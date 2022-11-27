. Little Big облизывает Аллу Пугачеву

Певица Алла Пугачева покинула Россию, как и Илья Прускин, который из богатого артиста превратился в нищего. Солист группы Little Big восхищается поведением затравленной Примадонны, на которую обрушился хейт из-за антироссийской позиции. Илья, как единомышленник, поддерживает связь с певицей. *Ирина Шихман признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022 *Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации Ириной Шихман, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. **Михаил Шац признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. После критики спецоперации солист коллектива Little Big, как известно, покинул Россию, обосновался в Лос-Анджелесе и признался, что потерял имущество в РФ. Вместе с коллегой и гражданской женой Софьей Таюрской они пытаются продолжать творческую деятельность. По всей видимости, артисты вдохновляются примером Примадонны, которая поставил на кон карьеру и признание из-за своих убеждений.«Оказалось, что Алла Борисовна — это мегачеловек. Имея все, абсолютно все (мне кажется, больше, чем у Аллы Борисовны, нет ни у одного артиста в России), она это теряет просто из-за своей совести. Потому что она хочет жить честно. И это поражает. Смотря на Аллу Борисовну хочется быть лучше. Те, кто откололись из-за моей позиции — и слава Богу», — прокомментировал 37-летний исполнитель хита Skibidi в интервью Ирине Шихман*. Не так давно Прусикин и Таюрская проводили время в компании Пугачевой — ужинали вместе в ресторане в Тель-Авиве. Теплое фото звезды с эпатажными вокалистами попало в Сеть. Прусикин запостил снимок в микроблоге с подписью: «Философский пароход 2.0. Как говорится, историческая…!» На той же посиделки присутствовал Михаил Шац**. После ужина с Примадонной 57-летний написал пост в ее поддержку: «Про Аллу Борисовну и говорить нечего. Великая певица и большой человек. И поэтому ее ненавидят. За масштаб личности, за независимость взглядов и поступков. И у неё тоже все будет замечательно. А мне позвольте проживать ту жизнь, которую я выбираю. Встречаться с теми людьми, которых я уважаю».