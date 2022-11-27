. Максим Аверин рассказал о своей свадьбе

Актер Максим Ааверин поделился подробностями личной жизни. Сегодня празднует свой день рождения звезда «Глухаря» Максим Аверин. Любимцу камеры исполнилось 47 лет. При этом он ни разу не был женат. По крайней мере, об этом не известно широкой публике, потому как обаятельный красавчик предпочитает держать свою личную жизнь за семью замками. Зато не скрывает, что очень влюбчивый человек. Возможно, именно по этой причине никак не встретит ту единственную, которая бы заменила ему всех остальных. «Страшно себя за это корю, но ничего не могу с собой поделать — очень уж мне нравится влюбляться. Причем часто влюбляюсь совершенно не в тех, в кого следовало бы. Что, разумеется, приносит мне в жизни много проблем. Это моя большая беда», — признается он.Выходит, ему небезосновательно приписывают романы чуть ли не со всеми партнершами по фильмам. В романе с Викторией Тарасовой заподозрили после сериала «Глухарь», с Марией Куликовой после «Склифосовского», а с Анной Ардовой «свели» после проекта «Точь-в-точь», где вместе сидели в жюри. Сам Аверин тоже не прочь подогреть слухи, публикуя, к примеру, снимки из загса с актрисой Анной Якуниной, с которой играет в спектакле «Там же, тогда же». При этом считает свое одиночество издержками профессии, которая не позволяет ему покидать ряды завидных холостяков. «Я интересен, пока остаюсь завидным женихом. Но даже если я женюсь, об этом не близкие мне люди узнают в последнюю очередь. В жизни должен быть момент интимности», — цитирует откровения звезды 24 AllDaily.