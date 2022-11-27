. Максим Виторган высказался о переменах в жизни

Актер Максим Виторган прояснил ситуацию с эмиграцией в Израиль и расставанием с Нинидзе. В последнее время жизнь Максима Виторгана вызывает множество вопросов у общественности. Есть мнение, что пара рассталась и разъехалась в разные страны: Виторган в Израиль, а Нино — в Грузию. В Москве актриса все же бывает — недавно она вышла в свет. Правда, в компании экс-супруга Кирилла Плетнева. Его ухаживания за бывшей женой еще больше подтолкнули публику к мысли о том, что Нинидзе рассталась с Виторганом. Видимо, все эти слухи вывели из себя Виторгана, и он в резкой форме решил прояснить ситуацию. Свой эмоциональный пост в блоге артист начал так: «Простите, уважаемые нормальные люди, но вынужден ответить».Начал Виторган с новости о своем пребывании на Святой земле Израиля. Разговоры о его переезде начались с фотографии, на которой Максим был запечатлен в компании Аллы Борисовны Пугачевой и других «сбежавших» артистов. «Я „переехал“ в Израиль только в статьях этих изданий», — заявил актер. Как выяснили наши коллеги из «СтарХита», актер продолжает зарабатывать в России. Так, недавно Максим прилетел в Краснодарский край из Тель-Авива бизнес-классом «Аэрофлота» на съемки нового фильма «Игра головой» с… Нино Нинидзе. Свои отношения с коллегой Виторган тоже прокомментировал: «Мы с Нино „расстались“ только в статьях этих изданий». Значит, никаких изменений у возлюбленных нет? Сама Нинизде не любит комментировать свою личную жизнь. Такие вопросы она старается избегать или отвечает обобщенно. Однажды на YouTube-шоу «Георгий за кадром» Нино сказала, что не любит, когда кто-то кого-то обсуждает: «Хочу, чтобы все близкие люди были в порядке».