. Марат Башаров нашел себе новую пассию, после скандалов с избиением женщин

Актер Марат Башаров после череды скандальных разводов нашел себе новую любовь. Артист как-то говорил, что его сердце несвободно, но загадочно утаивал имя возлюбленной. Марат Башаров долго хранил в секрете отношения с избранницей и не показывался с ней на публике. Теперь же все карты раскрыты. Несколько месяцев назад Марат намекнул на новый роман. Правда, личность избранницы раскрывать не стал, а лишь отметил, что она не похожа не предыдущих жен. Теперь же стало известно, кто осчастливил 48-летнего артиста.Оказалось, Башаров закрутил роман с актрисой Асей Борисовой. Ей 35 лет, она родом из Читы, окончила РАТИ-ГИТИС, была замужем, воспитывает сына. Блондинка играла в эпизодах сериала «Склифосовский», «Глухарь», «Однажды будет любовь», «Кулагин и партнеры». С 2008 по 2015 годы входила в труппу Московского «Театра Луны». Недавно она посетила спектакль «Нежданно-негаданно» с участием Башарова. В зрительном зале Борисова сидела вместе с первой женой знаменитости Елизаветой Круцко. Башаров переживает за карьеру избранницы, а потому познакомил Асю с генеральным директором МХАТа им. Горького Владимиром Кехманом. «Я вчера видел двух девушек, которые пришли. Марат мне сказал: «Одна бывшая, другая настоящая». Он просто представил мне их. Не знаю — посмотрим», — сказал Владимир Абрамович в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ. Напомним, Марат воспитывает двоих детей. Дочь Амели ему родила Елизавета Круцко, которая, к слову, приняла ислам ради звезды. Пара распалась из-за слухов об изменах Башарова.