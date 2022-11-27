. Матвиенко: Современные женщины успешно сочетают материнство с получением образования

Современные женщины не только воспитывают детей и заботятся о семье, но и успешно сочетают это с получением образования и раскрытием собственного творческого, интеллектуального и управленческого потенциала. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя российских мам с их праздником, сообщается на сайте палаты регионов.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери, установленный указом президента в 1998 году по инициативе Комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Подобный праздник есть и в других странах. Например, в Великобритании, Испании и Португалии его празднуют в первое воскресенье мая, а в Белоруссии — 14 октября.

По словам Матвиенко, этот праздник наполнен светлыми чувствами и безграничной благодарностью к самым родным и любимым людям, подарившим жизнь. «Мама - первый и главный наставник, мудрый советчик и преданный друг, именно она учит познавать мир, прививает духовно-нравственные ориентиры, делает нас уверенней и помогает преодолевать трудности», — отметила парламентарий.

Она напомнила, что социальная политика страны направлена, в том числе, на укрепление института семьи. При этом современные женщины успешно сочетают материнство с получением образования, профессии, они «раскрывают творческий, интеллектуальный, управленческий потенциал, занимают все более значимые позиции в ключевых сферах общества», добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда пожелала все российским мамам счастья и добра. «Пусть в ваших домах всегда будут гармония и взаимопонимание, а близкие радуют вас новыми победами и достижениями», — заключила она,