. Минобороны и РЖД запустили турпоезд до Великого Устюга для участников СВО
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Минобороны и РЖД запустили турпоезд до Великого Устюга для участников СВО

Минобороны и РЖД запустили турпоезд до Великого Устюга для участников СВОМинобороны и РЖД запустили турпоезд до Великого Устюга для участников СВО и их семей

Министерство обороны и РЖД запустили туристический поезд до Великого Устюга для военнослужащих, прошедших реабилитацию после ранений, полученных в ходе специальной военной операции (СВО), и их семей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

Уточняется, что предновогодний железнодорожный круиз проводится в рамках проекта «Своих не бросаем».

«Экскурсионный поезд проследует по пятидневному маршруту: Москва — Великий Новгород — горный парк "Рускеала" — Архангельск — Великий Устюг», — описали маршрут в Минобороны и уточнили, что в субботу, 26 ноября, в поездку отправились 227 человек, из которых 20 — участники спецоперации, а остальные — члены семей военнослужащих.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин призвал обратиться внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции на Украине.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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