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Мошенники заставляют брать кредиты

Мошенники заставляют брать кредиты
Эксперт рассказал о новом способе вымогательства денег по телефону.   Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил россиян. Эксперт напомнил, что сотрудники полиции или ФСБ никогда не станут обсуждать ваши кредиты по телефону. Так действуют только мошенники, которых нужно остерегаться. Оказалось, вымогатели денег могут представиться сотрудником правоохранительных органов и даже прислать удостоверяющий личность документ. Из-за этой детали доверчивые люди отдают мошенникам все до капли. «Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы «настоящий не повис» на жертве. Ну а затем уже принимаются и за его жилье — все тем же путем взятия кредита, но уже под залог жилья», – отметил юрист в беседе с ria.ru. Напомним, ранее дачникам рассказали о штрафе в размере 100 тысяч рублей.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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