. На Курилах произошло землетрясение

В районе Курильских островов ученые 27 ноября зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,7. Об этом сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

Землетрясение произошло в 7:59 по московскому времени, очаг располагался в 144 километрах от Северо-Курильска на глубине 73 километров.

При этом в островном филиале Единой геофизической службе РАН, магнитуда землетрясения составила 5,6. По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинска» Елены Семеновой, очаг находился на глубине 81 километр. Она также добавила, что толчки силой до трех баллов могли почувствовать жители Северо-Курильска на острове Парамушир, специалисты уточняют данные об ощутимости.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», в канадском арктическом регионе Нунавут 5 ноября произошло землетрясение магнитудой 4,8.