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На востоке России произошло землетрясение

На востоке России произошло землетрясениеНа Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,7СюжетЗемлетрясения в России

Возле Курильских островов Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

По оперативным данным, землетрясение зафиксировано 27 ноября в 16:59 по местному времени (7:59 по московскому). Эпицентр зафиксирован на глубине 73 километра на расстоянии от города Северо-Курильск в 144 километра.

Как отмечает портал АСТВ, это уже второй за сутки мощный подземный толчок рядом с Курилами. Жители северной части островной гряды, а также юга Камчатки почувствовали землетрясение.

22 ноября сообщалось, что в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова Камчатка произошли два землетрясения за час.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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