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Надежда Ангарская рассказала о личной жизни

Надежда Ангарская рассказала о личной жизни
Актриса Надежда Ангарская поделилась подробностями личной жизни. Звезда Comedy Woman ждет второго ребенка. Имя отца будущего малыша артистка до последнего держала в тайне. Но пришло время и Надежда рассказала о возлюбленном. После развода Ангарская недолго была в одиночестве, в ее жизни появился новый избранник, личность которого она тщательно скрывала. Надежда не раз признавалась, что влюблена и готова выйти замуж во второй раз. А недавно и вовсе сообщила о беременности. Интересное положение стало неожиданностью для артистки, так как она не планировала рожать. А сейчас юмористка активно готовится к появлению малыша. Чтобы не навредить ребенку она отказалась от спорта, ходит в поликлинику и сдает анализы. Приятную новость отцу ребенка звезда сообщила за завтраком в кафе. Организовать сюрприз помогли официантки, которые вынесли вместе с хлебной корзиной положительный тест на беременность. Надежда еще не знает пол малыша, но очень хочет, чтобы родилась девочка. О возлюбленном Ангарская говорит всегда с загадкой, однако недавно она дала маленькую подсказку, благодаря которой СМИ вычислили его имя. «Познакомились в спортивном манеже. Сын легко наладил с ним отношения, ведь он его тренер», — заявила 39-летняя звезда Comedy Woman.
Артистка ждет ребенка от Николая Федчука. «Это приятное событие и радость, которая не может не приносить только положительные эмоции. Конечно, я был очень рад и счастлив», — признался мужчина в интервью программе «Ты не поверишь» на НТВ. Отметим, впервые Надежда пошла в загс в 2013 году под руку с Раедом Бани, иорданцем по национальности. Пара познакомилась в социальной сети, вскоре их виртуальное общение перенеслось в реальный мир. Раед работал в барбершопе и писал музыку для арабских артистов. Спустя два года после свадьбы на свет появился сын Давид. Но рождение мальчика не скрепило союз, и супруги расстались. Как выяснилось, причиной расставания послужила ревность мужа. «Развод был тяжелым, я отрывала мужа от себя. Полгода были самыми сложными… рыдания постоянные. Думаю, это воспитание — не воспитали в нем того мужика. Он не защитник, не добытчик», — комментировала ранее звезда КВН.
# Шоу-бизнес Ангарская Надежда
По материалам: z-aya

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