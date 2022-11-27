. Народные приметы на декабрь 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Народные приметы на декабрь 2022 года

Народные приметы на декабрь 2022 года

Народные приметы на декабрь 2022 года помогут провести завершающий месяц удачно и привлечь в жизнь позитивные перемены. Кроме того, народная мудрость предостережет от опасностей и придаст уверенности в завтрашнем дне.


Народные приметы не теряют актуальности и по сей день. Мудрость наших предков помогает не только определять погодные условия, но и защищаться от любых невзгод. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о приметах на декабрь, чтобы сравнить наблюдения прошлых времен и обойти неприятности стороной.

1 декабря: в первый день зимы тепло — морозов сильных не ждут. В долг не дают, чтобы удачу не потерять и зиму в нищете не коротать.

2 декабря: по примете в этот день без дела не сидят, чтобы благополучие не спугнуть. Метель кружит — зима с оттепелями пройдет.

3 декабря: сегодня от нечисти защищаются и без дела из дома не выходят. День морозный — тепла не ждут.

4 декабря: чем глубже снег, тем богаче урожай. По примете сегодня ненужную вещь купить — бедность привлечь.


5 декабря: туман с утра — к оттепели. Ветер с севера — к вьюгам и похолоданию.

6 декабря: мокрый сне сегодня сулит дождливый июнь. По примете сегодня браниться — счастья год не видать.

7 декабря: в этот день на будущее гадают и суженых привлекают. Холодный день — поздняя весна.

8 декабря: по поверьям этот день без дела не проводят. Тем, кто ленится, счастья не видать. Покупать бездумно — без денег сидеть год.

9 декабря: вода подо льдом не гудит — зима мягкая будет. Птица на окно прилетела — ждут новостей.

10 декабря: сегодня по примете счастье в дом придет, если близким помогать, ад ничего взамен не требовать. Морозной зима будет, если солнце ясное встает.


11 декабря: сегодня по примете деньги в дом придут, если много птиц на кормушке собралось. Дым из труб вверх идет — к морозам.

12 декабря: метели сегодня — морозы отступают. Новым веником дом подмести — от бед и хворей защититься.

13 декабря: сегодня сны запоминают. Добрый сон — к жизни без забот. Сон злой приснится — амулеты мастерят. Вода тихая — зима мягкая.

14 декабря: по примете сегодня заговоры читают чтобы детей от бед оградить. Снег скрипит — морозы будут стоять.

15 декабря: снега много — сенокос добрый. Мало снега — урожай бедный. Снег с крыши упал — беду прогнал.


16 декабря: по примете в этот день больше молчат, чтобы бед не привлечь. В чужой след наступить — чужие беды на себя примерить.

17 декабря: день пасмурный — оттепели ждут. Чем ярче звезды на небе, тем сильнее морозы. Семью свежим хлебом угостить — в счастье год прожить.

18 декабря: сегодня тяжело работать — тяжело болеть. День ненастный — зима и весной лютовать будет.


19 декабря: в этот день по примете о дурном не думают. Чтобы бед не привлечь. Снега много — урожай добрый.

20 декабря: в этот день девушки приданое готовят, чтобы в девках не засидеться. Метель с утра — до следующего дня непогода разыграется.

21 декабря: удача сегодня к тем придет, кто без дела не сидит. Снег падает — лето радует. Наст на снегу — морозы на неделю.

22 декабря: сегодня день тихо проводят, чтобы неудач не привлечь. Восход багряный — морозы не за горами.

23 декабря: оттепель придет, если петух с утра орет. Сегодня просо по дому кидают и веником сметают, чтобы болезни прогнать и лиха не видать.

24 декабря: по примете в этот день желания заветные исполняют. Небо ясное —морозы трескучие. Туманы пришли — жди оттепели.

25 декабря: солнце в этот день — остаток зимы с частыми морозами. Костер разжечь и ненужное спалить — от бед семью избавить, удачу привлечь.

26 декабря: каков этот день, таков и январь. Кто сквернословит, тот без денег и удачи год проходит.

27 декабря: по погоде этого дня сулили то, каким будет февраль. В доме убраться — счастье привлечь, нечисть от дома отвлечь.


28 декабря: морозный день — март теплый. Удача в дом к тем придет, кто порог новым веником обметет.

29 декабря: чем холоднее в этот день, тем позднее весна придет. На порог непрошенных гостей не приглашают и двери им не открывают.

30 декабря: инея много — к оттепели скорой. Сегодня сны запоминают. Добрый сон сбудется, а дурной святой водой смоется.

31 декабря: сегодня сделку заключать и слово не сдержать — счастья вовек не видать. День погожий, зима морозная.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Электротранспорт оснастят российскими батареями
Электротранспорт оснастят российскими батареями
Россиян предупредили о ведущей к полному разорению мошеннической схеме
Россиян предупредили о ведущей к полному разорению мошеннической схеме
Народные приметы на декабрь 2022 года
Народные приметы на декабрь 2022 года
Марат Башаров нашел себе новую пассию, после скандалов с избиением женщин
Марат Башаров нашел себе новую пассию, после скандалов с избиением
ЧП: США разработали новый вирус КОВИД, от которого не помогают прививки
ЧП: США разработали новый вирус КОВИД, от которого не помогают
Какие гонорары получали звезды советского кино за свои хитовые роли (17 фото)
Какие гонорары получали звезды советского кино за свои хитовые роли
В США назвали решения Байдена смертоносными для Европы
В США назвали решения Байдена смертоносными для Европы
Восточный гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Восточный гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Новости Game Pass за 19-26 ноября: новые игры в подписке, обновления и много интересных материалов
Новости Game Pass за 19-26 ноября: новые игры в подписке, обновления
Дом-2 спас Черно от нервного срыва, но хейтеры потрепали ей немало нервов из-за ребёнка
Дом-2 спас Черно от нервного срыва, но хейтеры потрепали ей немало
Дочь певицы Славы вышла замуж и впервые показала своего возлюбленного
Дочь певицы Славы вышла замуж и впервые показала своего возлюбленного
Инструкция по самообороне в автомобиле
Инструкция по самообороне в автомобиле

Топ на сегодня

Стало известно о росте расходов американских домохозяйств
Стало известно о росте расходов американских домохозяйств
Разработчики российского геймдева будут искать идеи в региональных традициях и культуре
Разработчики российского геймдева будут искать идеи в региональных
Актеры, которые сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте (15 фото)
Актеры, которые сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте
Россияне рассказали, чего им не хватает в офисах
Россияне рассказали, чего им не хватает в офисах
Начался прием заявок на госпремию в области правозащитной и благотворительной деятельности
Начался прием заявок на госпремию в области правозащитной и

Еще по теме

Народные приметы на декабрь 2021 года
Народные приметы на февраль 2022 года
Народные приметы на декабрь 2020 года
Приметы к первому дню зимы: как привлечь удачу 1 декабря