Вадим Карасев

Народные приметы на декабрь 2022 года помогут провести завершающий месяц удачно и привлечь в жизнь позитивные перемены. Кроме того, народная мудрость предостережет от опасностей и придаст уверенности в завтрашнем дне.

Народные приметы не теряют актуальности и по сей день. Мудрость наших предков помогает не только определять погодные условия, но и защищаться от любых невзгод. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о приметах на декабрь, чтобы сравнить наблюдения прошлых времен и обойти неприятности стороной.

1 декабря: в первый день зимы тепло — морозов сильных не ждут. В долг не дают, чтобы удачу не потерять и зиму в нищете не коротать.

2 декабря: по примете в этот день без дела не сидят, чтобы благополучие не спугнуть. Метель кружит — зима с оттепелями пройдет.

3 декабря: сегодня от нечисти защищаются и без дела из дома не выходят. День морозный — тепла не ждут.

4 декабря: чем глубже снег, тем богаче урожай. По примете сегодня ненужную вещь купить — бедность привлечь.

5 декабря: туман с утра — к оттепели. Ветер с севера — к вьюгам и похолоданию.

6 декабря: мокрый сне сегодня сулит дождливый июнь. По примете сегодня браниться — счастья год не видать.

7 декабря: в этот день на будущее гадают и суженых привлекают. Холодный день — поздняя весна.

8 декабря: по поверьям этот день без дела не проводят. Тем, кто ленится, счастья не видать. Покупать бездумно — без денег сидеть год.

9 декабря: вода подо льдом не гудит — зима мягкая будет. Птица на окно прилетела — ждут новостей.

10 декабря: сегодня по примете счастье в дом придет, если близким помогать, ад ничего взамен не требовать. Морозной зима будет, если солнце ясное встает.

11 декабря: сегодня по примете деньги в дом придут, если много птиц на кормушке собралось. Дым из труб вверх идет — к морозам.

12 декабря: метели сегодня — морозы отступают. Новым веником дом подмести — от бед и хворей защититься.

13 декабря: сегодня сны запоминают. Добрый сон — к жизни без забот. Сон злой приснится — амулеты мастерят. Вода тихая — зима мягкая.

14 декабря: по примете сегодня заговоры читают чтобы детей от бед оградить. Снег скрипит — морозы будут стоять.

15 декабря: снега много — сенокос добрый. Мало снега — урожай бедный. Снег с крыши упал — беду прогнал.





16 декабря: по примете в этот день больше молчат, чтобы бед не привлечь. В чужой след наступить — чужие беды на себя примерить.

17 декабря: день пасмурный — оттепели ждут. Чем ярче звезды на небе, тем сильнее морозы. Семью свежим хлебом угостить — в счастье год прожить.

18 декабря: сегодня тяжело работать — тяжело болеть. День ненастный — зима и весной лютовать будет.

19 декабря: в этот день по примете о дурном не думают. Чтобы бед не привлечь. Снега много — урожай добрый.

20 декабря: в этот день девушки приданое готовят, чтобы в девках не засидеться. Метель с утра — до следующего дня непогода разыграется.

21 декабря: удача сегодня к тем придет, кто без дела не сидит. Снег падает — лето радует. Наст на снегу — морозы на неделю.

22 декабря: сегодня день тихо проводят, чтобы неудач не привлечь. Восход багряный — морозы не за горами.

23 декабря: оттепель придет, если петух с утра орет. Сегодня просо по дому кидают и веником сметают, чтобы болезни прогнать и лиха не видать.

24 декабря: по примете в этот день желания заветные исполняют. Небо ясное —морозы трескучие. Туманы пришли — жди оттепели.

25 декабря: солнце в этот день — остаток зимы с частыми морозами. Костер разжечь и ненужное спалить — от бед семью избавить, удачу привлечь.

26 декабря: каков этот день, таков и январь. Кто сквернословит, тот без денег и удачи год проходит.

27 декабря: по погоде этого дня сулили то, каким будет февраль. В доме убраться — счастье привлечь, нечисть от дома отвлечь.

28 декабря: морозный день — март теплый. Удача в дом к тем придет, кто порог новым веником обметет.

29 декабря: чем холоднее в этот день, тем позднее весна придет. На порог непрошенных гостей не приглашают и двери им не открывают.

30 декабря: инея много — к оттепели скорой. Сегодня сны запоминают. Добрый сон сбудется, а дурной святой водой смоется.

31 декабря: сегодня сделку заключать и слово не сдержать — счастья вовек не видать. День погожий, зима морозная.